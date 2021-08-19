Влада попередила киян: на другу дозу вакцинації запрошувати ніхто не буде

Від початку вакцинальної кампанії в Києві проведено понад 1,2 млн щеплень

У Києві ревакцинація від Covid-19 усіма вакцинами, сертифікованими в Україні, проводиться в пунктах щеплень на базі лікувальних закладів. Про це на своїй сторінці у Facebook нагадав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Він зазначив, що на сьогодні у столиці зроблено 1 168 350 щеплень. Першу дозу отримали 728 777 містян, а дві дози – 439 573.

«Сьогодні столиця повністю забезпечена вакцинами від Covid-19. Їх достатньо для проведення як первинної вакцинації, так і для ревакцинації. Для того, щоб отримати повторну дозу вакцини, не чекайте на дзвінок і особисте запрошення. Через визначений термін запишіться до свого сімейного лікаря або у будь-який зручний медзаклад, де проводиться вакцинація», – закликав Поворозник та пояснив, через скільки часу потрібно ревакцинуватися.

Відповідно до інструкції використання вакцини терміни ревакцинації такі:

Pfizer-BioNTech – 21-28 днів;

CoronaVac/Sinovac Biotech – 14-28 днів;

Spikevax Moderna – 28 днів;

AstraZeneca – 4-12 тижнів.

«Якщо термін ревакцинації уже близько, а вас так і не запросили на процедуру – не зволікайте. Це саме той момент, коли ваша ініціатива вітається. Запишіться на друге щеплення самостійно», – підкреслив Поворозник.

Нагадаємо, що у столиці вакцинуватися можна у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють на вихідних. Окрім того, вакцинуватися можна в кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Окрім того, з 19 до 24 серпня у столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від Covid-19.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

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