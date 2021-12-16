Столична влада запевняє, що кияни платять за опалення менше, ніж минулого року

У киян є можливість перевірити нарахування за тепло за допомогою спеціального онлайн-сервісу

У листопаді цього року вартість послуги централізованого опалення в Києві становила на 12% менше, аніж у листопаді минулого року. Середньозважений тариф на тепло склав 22,6 грн/кв. м. А в будинках, де проведені базові енергоефективні заходи, середня ціна послуги становила 15 грн/кв. м. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, у грудні кияни вже отримали перші платіжки за повний календарний місяць опалювального сезону – листопад, адже опалювальний сезон розпочали 23 жовтня, а не 15-го, враховуючи досить теплу погоду.

«Досить тепла погода листопада та високий рівень оснащення будинків лічильниками, 90% від усього житлового фонду, дала змогу киянам зекономити. Таким чином, середня вартість опалення в Києві склала 22 грн/кв. м. Обов’язково треба виокремити будинки, де проведені заходи енергоефективності, яких із кожним роком все більше, оскільки вони користуються міськими програмами співфінансування. Будинкові громади міняють теплові пункти на сучасні, утеплюють фасади і покрівлі, замінюють вікна й двері тощо. Як результат, крім комфортних умов житла, вдається досягти економії: середній тариф в енергоефективних будинках становить 15 грн за квадратний метр опалювальної площі. Є будинки, де фіксуємо ще меншу вартість – 12-14 грн», – пояснив Пантелеєв.

Він також нагадав, що був підписаний відповідний Меморандум між урядом, НАК «Нафтогаз», Асоціацією міст України. Прийняте принципове рішення залишити тарифи для населення на рівні минулого року – 1654, 41 грн/Гкал, (опалення) та 97,89 грн/куб. м (гаряча вода).

Сьогодні у киян є можливість перевірити нарахування за тепло за допомогою спеціального онлайн-сервісу – https://teplo.org.ua/, відповідно до площі будинку, зовнішньої температури та наявності чи відсутності енергоефективних заходів. Також є можливість порівняти обсяги споживання тепла свого будинку з будинками, де проведено заходи з енергоефективності. Сервіс налічує інформацію про обсяги та структуру споживання тепла будинком в опалювальний сезон, встановлені в ньому прилади обліку, опалювальні площі та теплоджерела.

Раніше повідомлялося, що тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть.

Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.

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