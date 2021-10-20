«Київтеплоенерго» заспокоює: тарифи на опалення для населення не зросли

Цього опалювального сезону зміни ціни на газ не вплинуть на вартість опалення для населення

За 1 Гкал тепла кияни платитимуть 1,654 тис. грн

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» заявляє, що через зростання вартості газу змінилися тарифи для комерційних та бюджетних установ, зміни не вплинуть на вартість опалення для населення. Тариф на теплову енергію для цієї категорії споживачів у опалювальному сезоні 2021–2022 залишаються на рівні минулого року. Про це інформує пресслужба підприємства.

Згідно з повідомленням, встановлено нові тарифи КП «Київтеплоенерго» для трьох категорій споживачів: бюджетних і комерційних установ, а також релігійних організацій.

У структурі тарифів «Київтеплоенерго» паливна складова становить близько 80%. Після скасування 20 травня поточного року дії ПСО (покладання спеціальних обов’язків) фактична ціна закупівлі газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) значно змінилася порівняно з ціною, закладеною у тарифах (розпорядження № 2077).

Умовами договору ГК «Нафтогаз Трейдинг» передбачена диференціація цін природного газу. Для комерційних, бюджетних та релігійних установ – це ринкова ціна, що визначається щомісяця.

У нових тарифах на теплову енергію КП «Київтеплоенерго» для потреб бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій враховано ціну майже 11,6 тис. грн /тис. куб. м з ПДВ, яка була актуальною на момент розрахунку проєкту тарифів з метою приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Але вже у жовтні поточного року ціна закупівлі газу для зазначених категорій споживачів – майже 25 тис. грн /тис. куб. м з ПДВ.

Тарифи затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 13 жовтня 2021 року №2145. Період дії нових тарифів «Київтеплоенерго» для бюджетних, комерційних і релігійних організацій – до 30 вересня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Києві підвищилися тарифи на опалення.

У Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла з 23 жовтня. Саме в ці дні синоптики прогнозують зниження температури, і це дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення.

Як повідомлялося, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання газу в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

АТ «Київоблгаз» попереджає про загрозу зриву опалювального сезону в області.

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