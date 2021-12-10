У грудні кияни отримають квитанції за опалення з додатковими платами

Абонплата за тепло і гарячу воду буде зазначатися у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця

Із грудня в рахунках на оплату житлово-комунальних послуг структура плати за тепло і гарячу воду буде відображатися по-іншому. У платіжках з’являться нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення і гарячого водопостачання. Про це інформує КП «Київтеплоенерго».

Нововведення про плату за абонентське обслуговування передбачено законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII (зі змінами внесеними ЗУ № 1060-IX). Якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води мешканці сплачували у вигляді внесків, то відтепер – це включено до плати за абонентське обслуговування.

Абонплата за тепло і гарячу воду буде зазначатися у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця. Вона включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов’язані із розподілом та адмініструванням послуг. Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири – 30,95 грн за послугу з постачання теплової енергії та 33,74 грн за послугу з постачання гарячої води.

Для будинків, що обладнані приладами обліку, в платіжках клієнтів також будуть відображатися такі складові споживання теплової енергії як функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. Їх виокремлюватимуть із загального обсягу теплової енергії, спожитої будинком відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг № 315 від 22.11.2018.

Крім того, згідно з Методикою № 315, у частини клієнтів з’явиться рядок із мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають показання, або передають такі, що близькі чи дорівнюють нулю. Новий рядок відображає мінімальну частку середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії будинком.

Платіжки за листопад клієнти «Київтеплоенерго» отримають у грудні. Як і в попередньому місяці, тарифи в опалювальному сезоні 2021/2022 на опалення лишаються незмінними. Вартість 1 Гкал тепла становить 1654,41 грн (з ПДВ).

Інформація про розрахунок витрат «Київтеплоенерго» для встановлення плати за абонентське обслуговування розміщена на сайті підприємства за посиланням.

Як повідомлялося, тарифи на тепло КП «Київтеплоенерго» для населення підвищуватися не будуть.

Київська міська рада прийняла рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн.