Столична влада звинувачує фіскалів у маніпуляції фактами

Обшуки ДФС стосуються виключно діяльності підрядних та субпідрядних організацій

Київська міська держадміністрація зазначає, що гучні заяви Державної фіскальної служби України про 40 обшуків, допити 75 осіб та проведення 8 експертиз стосуються виключно діяльності підрядних та субпідрядних організацій, які є приватними товариствами. Підставами для проведення обшуків на комунальних підприємствах міста є лише те, що у них знаходиться тендерна документація, яка також дублюється з 2016 року у відкритому доступі через систему електронних закупівель. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Окремо зауважимо, що твердження правоохоронців, як основної версії слідства, про те, що вчинення таких правопорушень без участі чи мовчазної згоди представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є неможливим, досі не знаходить підтвердження, незважаючи на досить тривале розслідування», – додає КМДА.

Столична влада зазначає, що здійснює постійний контроль за діяльністю комунальних підприємств. А в разі виявлення порушень – надає відповідні матеріали правоохоронним органам. Зокрема, за перше півріччя 2021 року фахівці Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту провели 17 аудитів. До правоохоронних органів від початку року передано матеріали щодо 16 аудитів, з них 8 – аудити за 2021 рік.

Із 2015 до 2021 року фахівці Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провели майже 400 аудитів. До правоохоронних органів передано матеріали за 316 об’єктами аудитів.

Як повідомлялося, на початку серпня співробітники ДФС провели обшуки в офісних приміщеннях КО «Київзеленбуд» та інших товариств, що здійснили роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку у Києві.

Раніше в комунальному підприємстві «Плесо» пройшли обшуки щодо діяльності підрядних організацій.

Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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