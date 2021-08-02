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    Податківці прийшли з обшуками в «Київзеленбуд» (фото)

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    Під час обшуків&nbsp;в офісних приміщеннях КО &laquo;Київзеленбуд&raquo; та інших товариств фіскали виявили та вилучили документи - Податківці прийшли з обшуками в «Київзеленбуд» (фото)
    Під час обшуків в офісних приміщеннях КО «Київзеленбуд» та інших товариств фіскали виявили та вилучили документи
    Фото: ДФС

    Справа стосується ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн грн

    Співробітники Головного управління ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили групу компаній в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

    За даними відомства, службові особи декількох товариств за попередньою змовою зі службовими особами комунального об'єднання «Київзеленбуд» у період 2019-2020 років шляхом укладення удаваних правочинів з «фіктивними» суб’єктами господарської діяльності ухилились від сплати ПДВ на суму понад 30 млн грн.

    «За період 2019-2020 рр. зазначені підприємства на замовлення КО «Київзеленбуд» здійснили роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку у Києві на суму понад 220 млн грн», – сказав голова ДФС Вадим Мельник.

    За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях КО «Київзеленбуд» та інших товариств виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи по проведеним роботам з ремонту та реконструкції парків, тендерні документації тощо.

    Досудове розслідування триває.

    У КО «Київзеленбуд» зазначили, що кримінальне провадження не стосується безпосередньо діяльності комунального об’єднання, у підприємства відсутня будь-яка заборгованість щодо сплати податків до бюджету.

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    Податківці прийшли з обшуками в «Київзеленбуд» (фото)
    Податківці прийшли з обшуками в «Київзеленбуд» (фото)
    Податківці прийшли з обшуками в «Київзеленбуд» (фото)

    Як повідомлялося, минулого тижня в комунальному підприємстві «Плесо» пройшли обшуки щодо діяльності підрядних організацій.

    8 липня до головного офісу ПрАТ «АК «Київводоканал» прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань.

    Державне бюро розслідувань заявляє, що викрило схему заволодіння бюджетними коштами посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор» та Департаментів транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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    Теги: обшук ДФС Київ Київзеленбуд
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    Податківці прийшли з обшуками в «Київзеленбуд» (фото)