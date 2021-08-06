Державне бюро розслідувань провело слідчі дії на об’єктах «Київводоканалу»

Державне бюро розслідувань вже не вперше проводить слідчі дії у «Київводоканалі»

«Київводоканал» сприяє слідчим ДБР

5 серпня слідча група Державного бюро розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду Києва від 25 липня 2021 року у рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження провела огляд об’єктів ПрАТ «АК «Київводоканал». Про це повідомляє «Київводоканал».

Зокрема, було оглянуто каналізаційний колектор діаметром 800-900-2000 мм на вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі та ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора від вул. Кирилівської до вул. С. Скляренка в Подільському районі міста.

«Київводоканал» зазначає, що всебічно сприяє слідчій групі при проведенні огляду.

Як повідомлялося, 8 липня до головного офісу ПрАТ «АК «Київводоканал» прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань.

На початку серпня співробітники ДФС провели обшуки в офісних приміщеннях КО «Київзеленбуд» та інших товариств, що здійснили роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку у Києві.

Раніше в комунальному підприємстві «Плесо» пройшли обшуки щодо діяльності підрядних організацій.

Державне бюро розслідувань також заявляє, що викрило схему заволодіння бюджетними коштами посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор» та Департаментів транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.