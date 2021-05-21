Кличко розкрив мету масових раптових облав у столиці

Вже два тижні ключові комунальні підприємства і підрозділи міста не можуть нормально працювати через обшуки

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що тиск на столичну владу продовжується. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на питання від ЗМІ.

«Перевірки та обшуки тривають. Наприклад, вчора ввечері прокуратура та податкова поліція прийшли в КП «Київтеплоенерго» після того, як зранку шукали щось в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА, – повідомив Кличко. – Структурні підрозділи надають всю документацію. Навіть ту, що не стосується проваджень, за якими приходять правоохоронці».

«Такі масові раптові облави і постановочні акції – це, ще раз підкреслю, маніпуляції для дискредитації міської влади, спроба дестабілізувати ситуацію в столиці. Бо вже два тижні ключові комунальні підприємства і підрозділи міста не можуть нормально працювати. Оскільки там з ранку до ночі шукають в основному документи, які ми самі передали правоохоронцям, за фінансовими порушеннями, які виявили ми самі!» – сказав Кличко.

Мер вкотре звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати докладний звіт про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів.

«Нагадаю, з 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316 об’єктами аудиту. Тому питання: яка ситуація з цими справами? Чому кілька років чекали, а тепер реагують на результати наших перевірок?! Тільки руки дійшли чи треба терміново заляпати Кличка і столичну владу?» – наголосив київський міський голова.

Нагадаємо, в ході пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».

У відповідь Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року.

Минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

Раніше в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації.

За даними джерел «Главкома», на одному з найближчих засідань Ради національної безпеки оборони України може бути розглянуто питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови КМДА.

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