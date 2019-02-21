Столичні кінотеатри запускають спецпокази українських фільмів: де і що можна подивитися



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Розпочнеться проект сеансами документальної стрічки Анастасії та Марії Старожицьких «Війна химер»

Глядачам представлять українські документальні стрічки, які не виходили в широкий прокат

Мережа кінотеатрів КП «Київкінофільм» із 26 лютого запускає проект спеціальних показів українських фільмів, які не виходили в широкий прокат. Переважно контент становитимуть українські документальні стрічки, які глядач міг переглядати лише на фестивалях або під час окремих публічних проектів творчих груп.

Як повідомилиу «Київкінофільмі», розпочнеться проект сеансами документальної стрічки Анастасії та Марії Старожицьких «Війна химер». Одразу в п`яти столичних кінотеатрах – «Лейпциг», «Флоренція», кінотеатр «Ім. Т. Шевченка», «Дніпро» та «Факел» - глядачі на вечірніх сеансах зможуть познайомитися з реальною та насправді дивовижною історією українського бійця на позивний «Лавр», Валерія Лавренова, котрий вижив в Іловайському котлі, та дівчини Анастасії, режисерки цієї стрічки.

«Проект спеціальних показів з'явився невипадково, - розповідає Лариса Зубенко, перший заступник директора КП «Київкінофільм». - Команда комунальних кінотеатрів активно співпрацює з представниками кіноіндустрії, аби українських кінопродукт став більш доступним українському глядачеві. Якщо українське ігрове кіно за ці роки стало активно з'являтися в українському прокаті, то документалістика, артхауз все ще лишається фестивальним форматом. Минулоріч ми провели досить велике соціологічне дослідження в наших кінотеатрах. І результати нас до певної міри шокували. Запит на документальне кіно та неформатне кіно серед глядачів комунальних кінотеатрів становить понад 20 відсотків. При цьому, наші кінотеатри знаходяться переважно в районах Києва. Відтак спочатку ми спробуємо запустити серії спеціальних показів, однак водночас переконані, що до кінця року має сформуватися запит на повноцінні прокати».

«Ми змогли зробити фільм, не звертаючись за допомогою до держави, і навіть започаткували власну «Народну дистрибуцію», аби доносити стрічку до глядача шляхом, альтернативним кінотеатральному, але і досі охоплення глядача лишається відносно невеликим, - розповідає режисерка Марія Старожицька. - Відтак щиро вітаємо цю чудову ініціативу КП «Київкінофільм» і сподіваємося, що після «Війни химер» проект продовжать інші чудові стрічки українських документалістів і не тільки документалістів, тому що вітчизняна кінохвиля вже насувається, глядач це відчуває і готовий до неї».

Розклад сеансів у кінотеатрах:

Кінотеатр «Лейпциг», 26 лютого, 18:50

Кінотеатр «Флоренція», 26 лютого, 21:00

Кінотеатр «Ім. Т. Шевченка», 26 лютого, 18:50

Кінотеатр «Дніпро», 26 та 27 лютого, сеанси о 19:05

Кінотеатр «Факел», 26 та 27 лютого, о 21:00.

В усіх кінотеатрах вартість показів складає лише 40 та 50 грн.

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