Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика



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Реставраційні роботи у «Зоряному» повністю змінять вигляд кінотеатру Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У будівлі кінотеатру зносять всі внутрішні конструкції

Реконструкція будівлі кінотеатру «Зоряний» у Печерському районі Києва йде повним ходом.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», який побував будівельному майданчику, роботи проводяться стрімкими темпами.

Усередині приміщення зносять всі внутрішні конструкції і перекриття і зводять нові за проектом.

Дивіться фоторепортаж із «Зоряного»:

Як повідомлялося, у 2019 році у Києві на Печерську буде створений Центр кіномистецтва «Зоряний». Після реконструкції «Зоряного» кінотеатр буде оснащений 4 сучасними кінозалами. Крім того, в Центрі проводитимуться різноманітні культурно-мистецькі заходи, фестивалі та майстер-класи, орієнтовані на популяризацію кінематографу.

Нагадаємо, за часів президентства Віктора Януковича в кінотеатрі «Зоряний» розміщувався штаб Партії регіонів. Після Революції Гідності кінотеатр залишився у приватній власності.

У травні 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати повернули в комунальну власність кінотеатр «Зоряний».

Раніше громадські активісти показали фото будівельних робіт і як виглядатиме оновлена будівля. Вони висловили обурення новим проектом кінотеатру «Зоряний». На їхню думку, «модерністський фасад будівлі... просто знищать і замінять на сучасний скляний курник».