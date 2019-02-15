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    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика

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    Реставраційні роботи у&nbsp;&laquo;Зоряному&raquo; повністю змінять вигляд кінотеатру - Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реставраційні роботи у «Зоряному» повністю змінять вигляд кінотеатру
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У будівлі кінотеатру зносять всі внутрішні конструкції

    Реконструкція будівлі кінотеатру «Зоряний» у Печерському районі Києва йде повним ходом.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», який побував будівельному майданчику, роботи проводяться стрімкими темпами.

    Усередині приміщення зносять всі внутрішні конструкції і перекриття і зводять нові за проектом.

    Дивіться фоторепортаж із «Зоряного»:

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    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Реконструкція кінотеатру «Зоряний» у розпалі: фоторепортаж із будмайданчика
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Як повідомлялося, у 2019 році у Києві на Печерську буде створений Центр кіномистецтва «Зоряний». Після реконструкції «Зоряного» кінотеатр буде оснащений 4 сучасними кінозалами. Крім того, в Центрі проводитимуться різноманітні культурно-мистецькі заходи, фестивалі та майстер-класи, орієнтовані на популяризацію кінематографу.

    Нагадаємо, за часів президентства Віктора Януковича в кінотеатрі «Зоряний» розміщувався штаб Партії регіонів. Після Революції Гідності кінотеатр залишився у приватній власності. 

    У травні 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати повернули в комунальну власність кінотеатр «Зоряний». 

    Раніше громадські активісти показали фото будівельних робіт і як виглядатиме оновлена будівля. Вони висловили обурення новим проектом кінотеатру «Зоряний». На їхню думку, «модерністський фасад будівлі... просто знищать і замінять на сучасний скляний курник».

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