Столична влада оголосила вартість оренди кінотеатру «Київ»



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До 1 березня приймаються заявки від потенційних орендарів

Сьогодні, 15 лютого, Департамент комунальної власності Києва оголосив про намір передати в оренду будівлю кінотеатру «Київ». У попередніх умовах до конкурсу йдеться про збереження фестивального профілю культурного закладу. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

За його словами, Департамент отримав 5 звернень від юридичних осіб щодо наміру взяти в орендне користування будівлю кінотеатру «Київ».

«Про намір заявили ГО «Фонд «Молодість», ПрАТ «Мультіплекс-Холдинг», ТОВ «Планета Кіно», ТОВ «Компанія «Таурус-Альянс» та ТОВ «Сінема-Центр». Департамент видав доручення першому заявнику на проведення оцінки будівлі кінотеатру і 4 лютого затвердив висновок про вартість», – розповів Слончак.

Він додав, що відповідно до висновку, вартість будівлі становить 170 775 900,0 грн (без ПДВ). Враховуючи тип використання будівлі – організація кінопоказів, стартова місячна орендна плата – 569 253,00 грн (без ПДВ).

«З урахуванням наданих пропозицій та з метою вивчення попиту інформація про намір передачі в оренду кінотеатру розміщена сьогодні на офіційному веб-сайті Департаменту та на Офіційному порталі Києва», – зазначив Слончак.

Строк оренди становить 10 років.

Заступник голови КМДА запевнив, що Департамент комунальної власності м. Києва уважно розглянув та врахував усі пропозиції, які надійшли щодо умов конкурсу, і кінотеатр «Київ» продовжить свою роботу в нинішньому форматі – з акцентом на фестивальний профіль, покази арт-хаусного кіно тощо.

«Зокрема, відповідно до попередніх умов конкурсу, орендар має приділяти значну увагу популяризації українського національного кінематографу, продовжити співпрацю з найбільшими міжнародними кінофестивалями, у тому числі КМКФ «Молодість», «DocuDays», «КРОК», Одеський МКФ тощо, а також посольствами для проведення фестивалів національного кіно різних країн; здійснювати покази артхаусного кіно, а також проводити освітні та благодійні заходи», – розповів Слончак.

Отже, до 1 березня включно Департамент комунальної власності м. Києва буде приймати заяви від потенційних орендарів із підтвердженням сплати першої частини авансової орендної плати (1 138 506,0 грн).

Після завершення 10 робочих днів із наступного дня після публікації інформації Департамент за результатами надісланих пропозиції та підтверджень сплати першої частини авансової орендної плати протягом 3 робочих днів ухвалюватиме рішення про передачу об’єкта в орендне користування на конкурсі, яке буде оголошено на першому засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності.

Після оголошення на постійній комісії рішення Департаменту про проведення конкурсу та затвердження, у разі необхідності, постійною комісією додаткових умов, Департамент протягом 5 робочих днів з дати отримання протоколу засідання постійної комісії розмістить оголошення про проведення конкурсу на право оренди будівлі кінотеатру «Київ».

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів з дати публікації оголошення.

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