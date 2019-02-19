Названі імена лауреатів Шевченківської премії-2019



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Оксану Забужко відзначили у номінації «Література, публіцистика, журналістика»

Премію традиційно вручатимуть на початку березня

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів.

Про це повідомляє портал Chytomo.

Зазначається, що у номінації «Література, публіцистика, журналістика» перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко. У номінації «Музичне мистецтво» переміг Володимир Шейко.

За «Візуальне мистецтво» відзначили Василя Чебаника. Серед кандидатів у номінації «Кіномистецтво» обрали Романа Бондарчука, а в номінації «Театральне мистецтво» – Ростислава Держипільського.

Результати голосування подадуть на затвердження президентові. Премію традиційно вручатимуть на початку березня.

Як відомо, Шевченківська премія – найвища державна нагорода України в галузі культури і мистецтва. Рішення про присудження премії ухвалює президент на основі пропозицій Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Премія, починаючи з 2017 року, присуджується у п’яти номінаціях: літературі, публіцистиці, журналістиці; музичному мистецтві; театральному мистецтві; кіномистецтві; візуальному мистецтві.

У 2018 році Шевченківську премію з літератури отримала Емма Андієвська. Тоді на неї претендували 19 осіб.