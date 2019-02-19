Названі імена лауреатів Шевченківської премії-2019
-
Розсилка
Оксану Забужко відзначили у номінації «Література, публіцистика, журналістика»
Премію традиційно вручатимуть на початку березня
Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка назвав цьогорічних лауреатів.
Про це повідомляє портал Chytomo.
Зазначається, що у номінації «Література, публіцистика, журналістика» перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко. У номінації «Музичне мистецтво» переміг Володимир Шейко.
За «Візуальне мистецтво» відзначили Василя Чебаника. Серед кандидатів у номінації «Кіномистецтво» обрали Романа Бондарчука, а в номінації «Театральне мистецтво» – Ростислава Держипільського.
Результати голосування подадуть на затвердження президентові. Премію традиційно вручатимуть на початку березня.
Як відомо, Шевченківська премія – найвища державна нагорода України в галузі культури і мистецтва. Рішення про присудження премії ухвалює президент на основі пропозицій Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Премія, починаючи з 2017 року, присуджується у п’яти номінаціях: літературі, публіцистиці, журналістиці; музичному мистецтві; театральному мистецтві; кіномистецтві; візуальному мистецтві.
У 2018 році Шевченківську премію з літератури отримала Емма Андієвська. Тоді на неї претендували 19 осіб.