«Бабуся Ар'ї Старк». Пенсіонерка з Дніпропетровщини змінювала зовнішність і ошукувала банки

Раніше жінка торгувала підробленими та вкраденими паспортами

Пенсіонерка з міста Синельникове Дніпропетровської області постійно змінює зовнішність і паспорти для отримання кредитів у банку. Про незвичайну шахрайку розповів один зі співзасновників Монобанку Олег Гороховський на своїй сторінці в Facebook.

Він показав фотографії, які пенсіонерка регулярно надсилала в банк для отримання кредиту і порівняв її з героїнею серіалу «Гра престолів» Арією Старк.

«Сенсація! Бабуся Ар'ї Старк живе в Україні. Бабусі 60 років, вона з міста Синельникове Дніпропетровської області. Неодноразово судима за 190 статтею КК (шахрайство). Раніше торгувала підробленими та вкраденими паспортами. З часом бізнес з торгівлі стиснувся, оскільки все майже все її оточення відловили та посадили, і їй довелося «йти на справу» самій», – розповів Гороховський.

Він додав, що жінка постійно змінює свій вигляд і документи, щоб взяти кредити в українських банках. У Моно вже зібралася ціла колекція фотографій хитрої шахрайки.

«Жінка змінює вигляд і паспорти, і намагається отримати кредити в українських банках. Ось тільки деякі з її безрезультатних спроб взяти кредити в моно. Подивіться, які маски з храму багатоликого вона використовує. Особливо їй добре в масці Старої Шапокляк (перша в нижньому ряду). Подейкують, правда, що це навіть не бабуся Ар'ї, а сам безликий Яке Хгар, у зв'язку із завершенням останнього сезону «Гри престолів», вже майже два роки намагається відкрити карту Iron Bank, але я не дуже в це вірю», – пожартував Гороховський.

Тим часом, у Києві шахраї виманили у пенсіонерки 500 тис. грн. До Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що троє невідомих видурили у неї гроші. На адресу негайно прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські з’ясували, що зловмисники зателефонували 83-річній пенсіонерці та представились працівниками правоохоронних органів. Далі повідомили жінці, що її онука нібито спричинила ДТП, внаслідок якої постраждала вагітна, тож негайно необхідні кошти на лікування потерпілої та на укладення мирної угод без відкриття кримінального провадження.