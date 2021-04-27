Поліція зловила шахрая, який підміняв товар на пошті (фото, відео)

Молодик шахрайським шляхом заволодів майном на суму 74 тис. грн

Столичні поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який замовляв через інтернет-магазин деталі до комп’ютера, а коли оглядав на пошті товар, то непомітно міняв його. Про це повідомляє пресслужба поліції.

До поліції на спецлінію 102 звернулася працівниця одного із відділень пошти у Святошинському районі столиці та повідомила, що після перевірки клієнтом посилки виявила невідповідність товару. Для документування на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали заявницю та переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували шахрайські дії порушника. Хлопець попросив у працівниці оглянути посилку, а коли та відволіклась, підмінив товар на інший та відмовився від замовлення.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили, що чоловік пересувався автомобілем. Завдяки камерам, що належать до системи «Безпечне місто», оперативники встановили маршрут руху зловмисника та затримали його на території сусіднього району. Ним виявився раніше не судимий уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Максим Сахно, хлопець замовляв в інтернет-магазинах комп’ютерні відеокарти, а коли оглядав замовлення на пошті, то міняв у пакунках на інші – більш дешеві. Потім нібито відмовлявся від замовлень з дорогими відеокартами.

«У ході проведення досудового розслідування ми встановили причетність хлопця ще до двох аналогічних злочинів на території району. Шахрайським шляхом він заволодів майном на суму 74 тис. грн. Наразі ми проводимо перевірку причетності фігуранта до інших злочинів», – повідомив правоохоронець.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.