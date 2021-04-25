У столиці викрили схему шахрайського заволодіння великими інвестиційними коштами

У результаті обшуків вилучено документацію щодо отримання та подальшого руху коштів, які належали інвестиційній компанії

Понад 96 мільйонів гривень призначалися для будівництва офісного та житлового комплексу у Києві

Слідчі Нацполіції викрили в Києві групу осіб, які незаконно заволоділи інвестиційними коштами у сумі понад 96 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції.

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що іноземна компанія інвестувала понад 96 мільйонів гривень у будівництво офісного та житлового комплексу в Подільському районі міста Києва. Однак будівництво не розпочалося, а гроші привласнили декілька осіб, які обіцяли здійснити зведення комплексу», – йдеться у повідомленні.

23 квітня на території Києва та Київської області було проведено низку обшуків. У результаті вилучено документацію щодо отримання та подальшого руху коштів, які належали інвестиційній компанії, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, яка передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, пенсіонерка з міста Синельникове Дніпропетровської області постійно змінювала зовнішність і паспорти для отримання кредитів у банку. Раніше жінка торгувала підробленими та вкраденими паспортами.

Тим часом у Києві шахраї виманили у пенсіонерки 500 тис. грн. До Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що троє невідомих видурили у неї гроші. На адресу негайно прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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