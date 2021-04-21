Товару на 85 млн грн. У Києві ділки незаконно збували комп’ютерну техніку

Під час обшуків виявлено необлікованого товару в кількості понад 2900 штук

Підприємців викрито в ухиленні від сплати податків

Співробітники Головного управління ДФС у Києві та Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби спільно із співробітниками слідчого управління поліції викрили підприємців в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Правоохоронці встановили, що на території Києва та Київської області діяла група осіб, яка здійснювала реалізацію комп’ютерної техніки та мобільних телефонів різних відомих торгівельних марок шляхом їх продажу кінцевому споживачу через ряд фізичних осіб-підприємців у точках продажу та із використанням інтернет-магазину без відображення реальних обсягів продажу в податковій та бухгалтерській звітності.

Під час санкціонованих обшуків житлових та нежитлових приміщень, пунктів видачі, було виявлено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму, еквівалентну понад 430 тис. грн, та необліковані комп’ютерну техніку, мобільні телефони, тощо, в кількості понад 2900 штук.

Орієнтовна вартість виявленого товару становить близько 85 млн грн.

Виявлені грошові кошти та товаро-матеріальні цінності приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Триває розслідування.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили групу осіб, які організували постачання на територію України контрабандним шляхом несертифікованих лікарських засобів.