У Києві правоохоронці вилучили контрафактних цигарок майже на 1,5 млн грн (відео)

Вилучено понад 34 тис. пачок тютюнових виробів і 236 пачок кальянного тютюну

У рамках досудового розслідування кримінального провадження співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Києві провели санкціоновані судом обшуки, за результатами яких вилучено 8670 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку, які мають явні ознаки підробки. Про це повідомляє пресслужба ДФС.

Загальна орієнтовна вартість вилученої продукції складає 363 тис. грн.

Цигарки були з марками акцизного податку з ознаками підробки. Фото: ДФС

Також за результатами проведених обшуків в іншому районі Києва з незаконного обігу було вилучено 25680 пачок тютюнових виробів (цигарок) та 236 пачок кальянного тютюну з марками акцизного податку, які мають явні ознаки підробки. Загальна орієнтовна вартість вилученої продукції складає 1,05 млн грн.

Нагадаємо, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ упереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн.

На початку лютого в «Бориспіль» прикордонники виявили понад 2 тонни контрабандних сигарет, що прибули літаком з Об’єднаних Арабських Еміратів