В Україні готують податок на популярні автомобілі. Скільки доведеться платити

Топові комплектації найпопулярнішого в Україні автомобіля Toyota RAV4 можуть потрапити під «податок» на дорогі автомобілі

Міністерство фінансів пропонує розширити дію податку «на розкіш». Якщо проєкт відповідного закону вступить в силу, багатьом доведеться віддати державі додаткові 125 тис. грн

Автомобілістів можуть обкласти новим податком. Міністерство фінансів України пропонує розширити базу оподаткування так званим «податком на дорогі автомобілі», знизивши його мінімальний поріг. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на проєкт закону, який зараз готує Міністерство фінансів.

Мінфін пропонує обкладати податком на транспорт автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат, тобто більше 1,2 млн грн (43 тисячі доларів). Якщо вартість автомобіля більше цієї суми, щорічно, протягом п'яти років, доведеться платити по 25 тисяч грн. Тобто, купуючи новий автомобіль, доведеться заплатити додатково 125 тисяч гривень.

Під дію цього проєкту закону потрапляє багато популярних в Україні моделей автомобілів. Наприклад, найбільш продаваний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, або топові комплектації не менш популярних кросоверів Mazda CX-5 і Toyota RAV4. Та навіть корейський Hyundai Tucson в дорогих комплектаціях дотягує до нового податку.

Зараз так званий «податок на дорогі автомобілі» застосовується до транспортних засобів вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних заробітних плат), що еквівалентно 80 тисячам доларів.

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким саме, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), і плата за землю. Розмір транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована – 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, який підлягає оподаткуванню. Сплачується податок до місцевих бюджетів.

Платниками податку є фізичні особи та юридичні особи. Платять вони його по-різному. Юридичним особам потрібно розраховувати податок самостійно і платити щомісяця рівними частинами. Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб перевести річний платіж.

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