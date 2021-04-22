В Україні дорожчає пальне на «бюджетних» заправках
Роздрібні мережі, що працюють в економ-сегменті, підвищили вартість бензину і дизеля на 10-35 копійок
Як і прогнозувалося, в Україні почало дорожчати пальне. Як повідомляє Консалтингова група «А-95», 22 квітня 2021 року роздрібні мережі, що працюють в економ-сегменті, підвищили вартість бензину і дизелю на 10-35 копійок.
Так, наприклад, мережа станцій UPG підвищила ціну на бензин на 30 копійок за літр. Бензин на заправках мережі подорожчав до:
- А-95 – 28,20 грн/л;
- А-92 – до 27,20 грн/л.
На станціях Chipo бензини подорожчали на 32 копійки.
У мережах Sunoil і Marshal подорожчали тільки бензини – на 13 та 30 копійок за літр відповідно.
На «Авантаж 7» ціни на дизель зросли на 33 копійок за літр – до 25,35 грн/л.
Мережа «БРСМ-Нафта» підвищила ціни на дизель в середньому на 23 копійки за літр. Motto – на 5 копійок за літр.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про те, що в Україні очікується дефіцит пального. І, як наслідок його подорожчання. Детальніше про це – за посиленням.
Ціни на пальне на АЗС України 22 квітня 2021 року
Ціни вказано в гривнях за літр.
|Мережа
|А-95
|ДТ
|Ціна
|Зміна
|Ціна
|Зміна
|ОККО
|0,00
|29,99
|0,00
|WOG
|29,99
|0,00
|29,99
|0,00
|Авиас
|27,95
|0,00
|28,00
|0,00
|Укрнафта
|28,00
|0,00
|28,00
|0,00
|AMIC
|28,90
|0,00
|28,38
|0,00
|Shell
|29,14
|0,00
|28,89
|0,00
|SOCAR
|31,98
|0,00
|30,98
|0,00
|БРСМ-Нафта
|27,34
|0,00
|25,93
|0,23
|KLO
|29,49
|0,00
|29,19
|0,00
|Параллель
|29,80
|0,00
|29,80
|0,00
|Автотранс
|28,98
|0,00
|27,98
|0,00
|UPG
|28,20
|0,30
|25,90
|0,00
|SUNOIL
|27,85
|0,13
|26,92
|0,00
|BVS
|28,79
|0,00
|28,09
|0,00
|Chipo
|28,50
|0,32
|26,96
|0,00
|Укр-Петроль
|27,90
|0,00
|27,20
|0,00
|Авантаж 7
|27,45
|0,00
|25,35
|0,33
|Marshal
|27,00
|0,30
|24,80
|0,00
|Mango
|27,29
|0,00
|25,89
|0,00
|Motto
|27,08
|0,00
|26,03
|0,05
|Середня
|28,64
|0,03
|28,22
|0,02
Дані: Консалтингова група «А-95».