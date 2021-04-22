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    В Україні дорожчає пальне на «бюджетних» заправках

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    В Україні дорожчає пальне - В Україні дорожчає пальне на «бюджетних» заправках
    В Україні дорожчає пальне
    Фото з відкритих джерел

    Роздрібні мережі, що працюють в економ-сегменті, підвищили вартість бензину і дизеля на 10-35 копійок

    Як і прогнозувалося, в Україні почало дорожчати пальне. Як повідомляє Консалтингова група «А-95», 22 квітня 2021 року роздрібні мережі, що працюють в економ-сегменті, підвищили вартість бензину і дизелю на 10-35 копійок.

    Так, наприклад, мережа станцій UPG підвищила ціну на бензин на 30 копійок за літр. Бензин на заправках мережі подорожчав до:

    • А-95 – 28,20 грн/л;
    • А-92 – до 27,20 грн/л.

    На станціях Chipo бензини подорожчали на 32 копійки.

    У мережах Sunoil і Marshal подорожчали тільки бензини – на 13 та 30 копійок за літр відповідно.

    На «Авантаж 7» ціни на дизель зросли на 33 копійок за літр – до 25,35 грн/л.

    Мережа «БРСМ-Нафта» підвищила ціни на дизель в середньому на 23 копійки за літр. Motto – на 5 копійок за літр.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про те, що в Україні очікується дефіцит пального. І, як наслідок його подорожчання. Детальніше про це – за посиленням.

    Ціни на пальне на АЗС України 22 квітня 2021 року

    Ціни вказано в гривнях за літр.

    Мережа А-95 ДТ
    Ціна Зміна Ціна Зміна
    ОККО 0,00 29,99 0,00
    WOG 29,99 0,00 29,99 0,00
    Авиас 27,95 0,00 28,00 0,00
    Укрнафта 28,00 0,00 28,00 0,00
    AMIC 28,90 0,00 28,38 0,00
    Shell 29,14 0,00 28,89 0,00
    SOCAR 31,98 0,00 30,98 0,00
    БРСМ-Нафта 27,34 0,00 25,93 0,23
    KLO 29,49 0,00 29,19 0,00
    Параллель 29,80 0,00 29,80 0,00
    Автотранс 28,98 0,00 27,98 0,00
    UPG 28,20 0,30 25,90 0,00
    SUNOIL 27,85 0,13 26,92 0,00
    BVS 28,79 0,00 28,09 0,00
    Chipo 28,50 0,32 26,96 0,00
    Укр-Петроль 27,90 0,00 27,20 0,00
    Авантаж 7 27,45 0,00 25,35 0,33
    Marshal 27,00 0,30 24,80 0,00
    Mango 27,29 0,00 25,89 0,00
    Motto 27,08 0,00 26,03 0,05
    Середня 28,64 0,03 28,22 0,02

    Дані: Консалтингова група «А-95».

    Теги: бензин ціни пальне
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