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    Столичний високопосадовець не задекларував майже 60 млн грн боргів перед банком

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    <span>Перший заступник голови Шевченківської районної державної адміністрації Віктор Андрєєв підозрюється у внесенні недостовірних відомостей до декларації</span> - Столичний високопосадовець не задекларував майже 60 млн грн боргів перед банком
    Перший заступник голови Шевченківської районної державної адміністрації Віктор Андрєєв підозрюється у внесенні недостовірних відомостей до декларації

    У суді вже два обвинувальні акти щодо першого заступника голови Шевченківської РДА

    Київською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо першого заступника голови Шевченківської районної у місті Київ державної адміністрації, який підозрюється у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України, а саме у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на порушення вимог закону України «Про запобігання корупції», не відобразив у щорічних е-деклараціях за 2015-2018 роки відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань перед банком на суму понад 60 млн гривень.

    За результатами проведеного розслідування обвинувальний акт щодо посадовця скеровано до Шевченківського районного суду для розгляду по суті.

    Нагадаємо, наразі у Шевченківському районному суді Києва перебуває ще один обвинувальний акт щодо першого заступника голови Шевченківської РДА за обвинуваченням у шахрайському заволодінні об’єктами комунальної нерухомості на суму понад 35 млн гривень, а також у заволодінні грошовими коштами компаній, які надавали послуги з комплексного обслуговування та прибирання прибудинкових територій у Шевченківському районі.

    Посадовцю інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

    Раніше Київською місцевою прокуратурою № 10 спільно з Шевченківським Управлінням поліції було повідомлено про підозру першому заступникові голови Шевченківської районної державної адміністрації Віктору Андрєєву за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації.

    Тоді повідомлялося, що посадовець не відобразив у щорічних е-деклараціях за 2015-2018 роки відомості про наявність у нього зобов’язань перед банківською установою на суму понад 8 млн грн.

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