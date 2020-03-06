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    ЗМІ показали розкішне життя експрокурора, якого вже чотири роки судять за хабар

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    <p>Сергія Нечипоренка судять за хабар у 150 тисяч доларів</p> - ЗМІ показали розкішне життя експрокурора, якого вже чотири роки судять за хабар

    Сергія Нечипоренка судять за хабар у 150 тисяч доларів

    Колаж: «Схеми»

    За період прокурорської служби і після неї родина колишнього прокурора ставала власницею елітного майна та автопарку дорогих авто

    Колишній районний прокурор Києва Сергій Нечипоренко, якого близько чотирьох років судять за хабар у 150 тисяч доларів, досі не отримав вирок та зараз вільно подорожує світом, до того ж вивів з-під арешту численне елітне рухоме та нерухоме майно в Україні, переписавши його на дружину, з якого розлучився через два тижні після затримання.

    Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

    Журналісти також з’ясували, що старший син Нечипоренка здобував освіту у приватних школах Великої Британії, а родина експрокурора обзавелась новою нерухомістю – у тому числі в Болгарії, куди він регулярно літає.

    За період прокурорської служби і після неї родина Сергія Нечипоренка ставала власницею елітного майна в Україні та автопарку дорогих авто – проаналізували «Схеми».

    Зокрема, коли Нечипоренко очолював прокуратуру Шевченківського району Києва, його родина придбала будинок площею 250 квадратних метрів у селі Хлепча на Київщині, зі штучним озером, тенісним кортом та басейном. У той же період подружжя стало власниками чотирикімнатної квартири у житловому комплексі «Петропавлівський» у передмісті Києва.

    А ще – офісних приміщень у центрі столиці: на Великій Житомирській, Богдана Хмельницького та проспекті Перемоги.

    Після відходу з держслужби в результаті люстрації, встановили «Схеми», Нечипоренко з дружиною продовжили купувати елітне майно. Наприклад, у 2015-му Ірина Орехова придбала у селі Лісники Київської області земельну ділянку під двоповерховою недобудовою.

    Того ж року у власності Орехової, поки вона офіційно була дружиною Нечипоренка, опинився ще один будинок поблизу Києва, у Петропавлівській Борщагівці – на майже 300 квадратних метрів, з будинком охорони та басейном.

    Розслідувачі також проаналізували перельоти Нечипоренка після повернення йому судом закордонного паспорта – і виявили, що найчастіше він літав до Болгарії та Великої Британії. У передмісті Лондона у двох школах навчався його старший син. Журналісти дістали рахунок: лише один семестр у приватній школі-пансіонаті Hurtwood House коштував понад півмільйона гривень.

    У Болгарію експрокурор, ймовірно, літав до офіційно колишньої дружини Орехової та дітей. У трьох містах, як з’ясували «Схеми», родина Нечипоренків має низку елітного майна. У Бургасі – це квартира та паркомісце, записані на тещу експрокурора Галину Орехову. У Святий Власі вона ж стала власницею ще двох апартаментів. А після затримання Нечипоренка на хабарі його вже формально колишня дружина Ірина Орехова придбала квартиру у тому ж будинку, де й мати.

    У столиці Болгарії Софії журналісти також розшукали нерухомість сім’ї експрокурора – квартиру та паркомісце, власницею яких теща прокурора Галина Орехова стала за місяць до резонансного затримання Нечипоренка. За це майно вона заплатила понад 5 мільйонів гривень.

    За даними джерел ЗМІ у податковій, офіційних доходів самого Нечипоренка, його тещі та дружини не вистачило би для придбання цієї нерухомості.

    Отримати коментар Галини та Ірини Орехової «Схемам» не вдалося, на телефонні дзвінки та повідомлення в месенджері вони не відповіли. Сам Нечипоренко на більшість запитань журналістів після судового засідання відмовчувався: «Не хочу нічого пояснювати нікому».

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    ЗМІ показали розкішне життя експрокурора, якого вже чотири роки судять за хабар
    ЗМІ показали розкішне життя експрокурора, якого вже чотири роки судять за хабар
    ЗМІ показали розкішне життя експрокурора, якого вже чотири роки судять за хабар
    ЗМІ показали розкішне життя експрокурора, якого вже чотири роки судять за хабар

    «Ключову роль у «безхмарному» житті експрокурора відіграли два столичні суди: Печерський, який першим розпочав накладати арешти на майно, та Шевченківський, де справа щодо Нечипоренка слухається вже понад три роки», – підкреслюють журналісти.

    У Печерському, де накладали та знімали арешти з майна, систематично не викликались прокурори або навпаки – вони самі не приходили. Причини затягування слухання справи у Шевченківському суді аналогічні – хворіли судді та не приходили прокурори. Також там досі не допитали жодного свідка.

    Журналісти також звернули увагу на зв’язки Нечипоренка із суддею, яка головує у справі щодо одержання хабаря Нечипоренком і яка зменшила заставу для нього з 3 мільйонів до 160 тисяч гривень. Чоловік судді Євген Голуб працював помічником Нечипоренка, коли той був прокурором Шевченківського району Києва.

    Суддя Голуб у коментарі заявила, що не вбачає у цьому конфлікту інтересів.

    «Це – показова історія, з якої можна зрозуміти, чи правоохоронна та судова системи Україна взагалі спроможні відстояти закон бодай у таких резонансних справах? Чи відповідальність не настане? Що стане черговим сигналом і іншим держслужбовцям – роби, що хочеш, і тобі за це нічого не буде», – зазначають у розслідуванні журналісти.

    Як відомо, у 2015 році працівники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Управління внутрішньої безпеки СБУ затримали прокурора одного з районів міста Києва та колишнього прокурора району столиці, які вимагали та отримали від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 150 тисяч доларів США.

    Серед затриманих – тодішній заступник прокурора Подільського району Олексій Білий та Сергій Нечипоренко, який на той момент вже майже рік як пішов з прокуратури Подільського району.

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