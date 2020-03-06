ЗМІ показали розкішне життя експрокурора, якого вже чотири роки судять за хабар



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Сергія Нечипоренка судять за хабар у 150 тисяч доларів Колаж: «Схеми»

За період прокурорської служби і після неї родина колишнього прокурора ставала власницею елітного майна та автопарку дорогих авто

Колишній районний прокурор Києва Сергій Нечипоренко, якого близько чотирьох років судять за хабар у 150 тисяч доларів, досі не отримав вирок та зараз вільно подорожує світом, до того ж вивів з-під арешту численне елітне рухоме та нерухоме майно в Україні, переписавши його на дружину, з якого розлучився через два тижні після затримання.

Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях».

Журналісти також з’ясували, що старший син Нечипоренка здобував освіту у приватних школах Великої Британії, а родина експрокурора обзавелась новою нерухомістю – у тому числі в Болгарії, куди він регулярно літає.

За період прокурорської служби і після неї родина Сергія Нечипоренка ставала власницею елітного майна в Україні та автопарку дорогих авто – проаналізували «Схеми».

Зокрема, коли Нечипоренко очолював прокуратуру Шевченківського району Києва, його родина придбала будинок площею 250 квадратних метрів у селі Хлепча на Київщині, зі штучним озером, тенісним кортом та басейном. У той же період подружжя стало власниками чотирикімнатної квартири у житловому комплексі «Петропавлівський» у передмісті Києва.

А ще – офісних приміщень у центрі столиці: на Великій Житомирській, Богдана Хмельницького та проспекті Перемоги.

Після відходу з держслужби в результаті люстрації, встановили «Схеми», Нечипоренко з дружиною продовжили купувати елітне майно. Наприклад, у 2015-му Ірина Орехова придбала у селі Лісники Київської області земельну ділянку під двоповерховою недобудовою.

Того ж року у власності Орехової, поки вона офіційно була дружиною Нечипоренка, опинився ще один будинок поблизу Києва, у Петропавлівській Борщагівці – на майже 300 квадратних метрів, з будинком охорони та басейном.

Розслідувачі також проаналізували перельоти Нечипоренка після повернення йому судом закордонного паспорта – і виявили, що найчастіше він літав до Болгарії та Великої Британії. У передмісті Лондона у двох школах навчався його старший син. Журналісти дістали рахунок: лише один семестр у приватній школі-пансіонаті Hurtwood House коштував понад півмільйона гривень.

У Болгарію експрокурор, ймовірно, літав до офіційно колишньої дружини Орехової та дітей. У трьох містах, як з’ясували «Схеми», родина Нечипоренків має низку елітного майна. У Бургасі – це квартира та паркомісце, записані на тещу експрокурора Галину Орехову. У Святий Власі вона ж стала власницею ще двох апартаментів. А після затримання Нечипоренка на хабарі його вже формально колишня дружина Ірина Орехова придбала квартиру у тому ж будинку, де й мати.

У столиці Болгарії Софії журналісти також розшукали нерухомість сім’ї експрокурора – квартиру та паркомісце, власницею яких теща прокурора Галина Орехова стала за місяць до резонансного затримання Нечипоренка. За це майно вона заплатила понад 5 мільйонів гривень.



За даними джерел ЗМІ у податковій, офіційних доходів самого Нечипоренка, його тещі та дружини не вистачило би для придбання цієї нерухомості.

Отримати коментар Галини та Ірини Орехової «Схемам» не вдалося, на телефонні дзвінки та повідомлення в месенджері вони не відповіли. Сам Нечипоренко на більшість запитань журналістів після судового засідання відмовчувався: «Не хочу нічого пояснювати нікому».

«Ключову роль у «безхмарному» житті експрокурора відіграли два столичні суди: Печерський, який першим розпочав накладати арешти на майно, та Шевченківський, де справа щодо Нечипоренка слухається вже понад три роки», – підкреслюють журналісти.

У Печерському, де накладали та знімали арешти з майна, систематично не викликались прокурори або навпаки – вони самі не приходили. Причини затягування слухання справи у Шевченківському суді аналогічні – хворіли судді та не приходили прокурори. Також там досі не допитали жодного свідка.

Журналісти також звернули увагу на зв’язки Нечипоренка із суддею, яка головує у справі щодо одержання хабаря Нечипоренком і яка зменшила заставу для нього з 3 мільйонів до 160 тисяч гривень. Чоловік судді Євген Голуб працював помічником Нечипоренка, коли той був прокурором Шевченківського району Києва.

Суддя Голуб у коментарі заявила, що не вбачає у цьому конфлікту інтересів.

«Це – показова історія, з якої можна зрозуміти, чи правоохоронна та судова системи Україна взагалі спроможні відстояти закон бодай у таких резонансних справах? Чи відповідальність не настане? Що стане черговим сигналом і іншим держслужбовцям – роби, що хочеш, і тобі за це нічого не буде», – зазначають у розслідуванні журналісти.

Як відомо, у 2015 році працівники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Управління внутрішньої безпеки СБУ затримали прокурора одного з районів міста Києва та колишнього прокурора району столиці, які вимагали та отримали від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 150 тисяч доларів США.

Серед затриманих – тодішній заступник прокурора Подільського району Олексій Білий та Сергій Нечипоренко, який на той момент вже майже рік як пішов з прокуратури Подільського району.