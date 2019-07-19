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    Столичному комунальнику оголошено підозру у розкраданні коштів, виділених на ремонт доріг

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    Столичному комунальнику оголошено підозру у розкраданні коштів, виділених на ремонт доріг

    На рахунок приватного товариства з міського бюджету було безпідставно перераховано понад 400 тис. грн

    У п’ятницю, 19 липня, дев’яти керівникам столичного комунального підприємства та фірми-підрядника оголошено підозри у розкраданні коштів, виділених на ремонт доріг на території Солом’янського району столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району» м. Києва, вступивши у злочинну змову з директором приватного товариства, уклав з його фірмою ряд договорів щодо надання послуг з поточного (дрібного) ремонту асфальтобетонного покриття по ряду об’єктів Солом’янського району. У той же день між керівником КП та директором товариства були підписані акти прийому-передачі виконаних робіт, у які внесені неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних ремонтних робіт. На підставі цих документів на рахунок товариства з міського бюджету було безпідставно перераховано понад 400 тис. гривень», - йдеться в повідомленні.

    19 липня місцевою прокуратурою спільно зі слідчими Солом'янського управління поліції на вищевказаних підприємствах були проведені обшуки, за результатами яких директору комунального підприємства та директору товариства-підрядника повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у складанні завідомо неправдивих офіційних документів та у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах.

    На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

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