Столицю окутав густий туман
У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки
У середу, 29 січня, у Києві туман, видимість 200-500м (І рівень небезпеки, жовтий).
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у середу, 29 січня, у Києві очікуються сильні опади - дощ з мокрим снігом, - а надвечір можливий мокрий сніг. Температура вдень до +1°C, уночі -1°C. Вітер посилиться до 15-24 м/с.
Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до погіршення погодних умов.
«Щоб не допустити ожеледі ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами. Опади зустрінемо у повній готовності. Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки», - йдеться в повідомленні корпорації.
Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.
Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.