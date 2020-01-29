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    Новини

    Столицю окутав густий туман

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    Столицю окутав густий туман

    У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки

    У середу, 29 січня, у Києві туман, видимість 200-500м (І рівень небезпеки, жовтий).

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у середу, 29 січня, у Києві очікуються сильні опади - дощ з мокрим снігом, - а надвечір можливий мокрий сніг. Температура вдень до +1°C, уночі -1°C. Вітер посилиться до 15-24 м/с.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до погіршення погодних умов.

    «Щоб не допустити ожеледі ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами. Опади зустрінемо у повній готовності. Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки», - йдеться в повідомленні корпорації.

    Як повідомлялося, погода в Україні в лютому буде аномальною і як пояснюють кліматологи, весна цього року буде не просто ранньою, а ще й теплою.

    Метеорологічна зима в Києві так і не настала і цілком ймовірно, що українцям доведеться звикати до такого клімату.

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