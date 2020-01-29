Похолодання, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 29 січня



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29 січня у більшості областей України, практично скрізь, погода ускладниться

29 січня в Україні дощитиме, на Заході - мокрий сніг та штормовий вітер.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі дощ з мокрим снігом, вдень мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби -2...+3 градуси. У Карпатах вночі значний сніг, вдень помірний сніг, температура протягом доби -4...-9 градусів.

На півночі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ з переходом у сніг, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби -1...+4 градуси.

У центрі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби -1...+4 градуси.

На сході України хмарно, дощ, вітер південний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1...+4 градуси, вдень +4...+9 градусів.У Криму хмарно, дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

29 січня в Києві хмарно, вночі без опадів, вдень дощ з переходом у сніг, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +1...+3 градуси.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про дощ з мокрим снігом.