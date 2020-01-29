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    Похолодання, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 29 січня

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    Похолодання, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 29 січня

    29 січня у більшості областей України, практично скрізь, погода ускладниться

    29 січня в Україні дощитиме, на Заході - мокрий сніг та штормовий вітер.

    Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно, вночі дощ з мокрим снігом, вдень мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби -2...+3 градуси. У Карпатах вночі значний сніг, вдень помірний сніг, температура протягом доби -4...-9 градусів. 

    На півночі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ з переходом у сніг, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби -1...+4 градуси.

    У центрі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень дощ, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби -1...+4 градуси.

    На сході України хмарно, дощ, вітер південний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0...+5 градусів.

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    На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1...+4 градуси, вдень +4...+9 градусів.У Криму хмарно, дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. 

    29 січня в Києві хмарно, вночі без опадів, вдень дощ з переходом у сніг, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +1...+3 градуси.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про дощ з мокрим снігом.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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