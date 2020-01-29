На Київ насувається негода: автодорівці підготували понад 400 одиниць спецтехніки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київавтодор обіцяє зустріти опади у повній готовності

За прогнозом синоптиків, у середу, 29 січня, у Києві очікуються сильні опади - дощ з мокрим снігом, - а надвечір можливий мокрий сніг. Температура вдень до +1°C, уночі -1°C. Вітер посилиться до 15-24 м/с.

У четвер падатиме мокрий сніг за температури від+1°C до -1°C. Можливе утворення ожеледиці.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до погіршення погодних умов.

«Щоб не допустити ожеледі ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами. Опади зустрінемо у повній готовності. Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки», - йдеться в повідомленні корпорації.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Окрім того, для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує мешканцям міста про необхідність бути обачними та обережними і рекомендує дотримуватись низки порад.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам: