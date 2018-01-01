Стрілянина біля лотереї: вбивця з'явився в поліцію з повинною

Стрілком виявився раніше судимий уродженець Вінницької області

Один з учасників стрілянини біля лотерейного кіоску в районі метро «Берестейська» у Києві зізнався у вбивстві. Про це пише УНН з посиланням на джерела в поліції. «Він сам прийшов до районного управління поліції і повідомив, що одну людину вбив, а другe поранив», - повідомив співрозмовник. Підозрюваний 1989 року



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Фото: УНН Місце, де 29 січня у Києві вбили охоронців МАФу з лотереєю

Стрілком виявився раніше судимий уродженець Вінницької області

Один з учасників стрілянини біля лотерейного кіоску в районі метро «Берестейська» у Києві зізнався у вбивстві. Про це пише УНН з посиланням на джерела в поліції.

«Він сам прийшов до районного управління поліції і повідомив, що одну людину вбив, а другe поранив», - повідомив співрозмовник.

Підозрюваний 1989 року народження. Нагадаємо, вчора повідомлялося, що працівники поліції затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в Шевченківському районі Києва. Ним виявився 28-річний чоловік з Вінницької області, який також працює в охоронній структурі та раніше був судимий за крадіжки.

Нагадаємо, 29 січня, у Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина, в результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення, один із них – загинув. Зазначається, що інцидент стався за адресою вулиця Лагерна, 46/48.

У результаті стрілянини у Шевченківському районі Києва загинув охоронець національної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав тяжке поранення. Згодом стало відомо, що помер другий чоловік, якого поранили в перестрілці біля метро Берестейська в Шевченківському районі столиці.