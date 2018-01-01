У Києві сталася стрілянина, є жертви та поранені (оновлено)

Біля станції метро Берестейська невідомі відкрили вогонь

У Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина, в результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення, один із них – загинув. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва. «О 12:12 на лінію 102 надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка на вулиці Лагерній у Шевченківському районі. На



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На місці стрілянини у Києві

Біля станції метро Берестейська невідомі відкрили вогонь

У Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина, в результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення, один із них – загинув. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

«О 12:12 на лінію 102 надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка на вулиці Лагерній у Шевченківському районі. На місце направлено наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи головного і районного управлінь поліції та працівники кінологічної служби», - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі надзвичайної події. Осіб, які причетні до вбивства, розшукує поліція.

За інформацією порталу «dtp.kiev.ua», вбивство сталося у приміщення національної лотереї «Фаворит». Туди зайшли молоді люди, після чого між ними та іншими відвідувачами закладу сталася бійка, під час якої невідомий відкрив вогонь із вогнепальної зброї.

Відзначається, що інцидент сталася за адресою вулиця Лагерна, 46/48.

Нагадаємо, 20 січня в Одесі 49-річний чоловік забарикадувався у квартирі і почав з вікна стрілянину.