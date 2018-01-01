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    Стало відомо, хто загинув під час стрілянини у Києві

    На місці інциденту працюють судмедексперти
    В результаті стрілянини у Шевченківському районі міста Києві загинув охоронець національної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав поранення. Про це повідомляє видання «Інформатор». За інформацією журналістів, у приміщення лотереї забігло приблизно шестеро людей у чорних масках, які почали громити гральні автомати.
    • Сьогодні, 14:40
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    На місці інциденту працюють судмедексперти

    В результаті стрілянини у Шевченківському районі міста Києві загинув охоронець національної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав поранення. Про це повідомляє видання «Інформатор».

    За інформацією журналістів, у приміщення лотереї забігло приблизно шестеро людей у чорних масках, які почали громити гральні автомати. Коли охоронці застосували газові балончики і гумові кийки, невідомі запалили димові шашки і почали стрілянину.

    Після чого вони втекли у сторону вул. Дегтярівська.

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    Стало відомо, хто загинув під час стрілянини у Києві
    Стало відомо, хто загинув під час стрілянини у Києві

    «У результаті стрілянини загинув охоронець закладу, який помер за кілька хвилин до приїзду машини швидкої допомоги. Іншого охоронця шпиталізували з пораненням», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина, в результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення, один із них – загинув. Відзначається, що інцидент сталася за адресою вулиця Лагерна, 46/48.

    Київ поліція Києва
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