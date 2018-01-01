Стало відомо, хто загинув під час стрілянини у Києві

На місці інциденту працюють судмедексперти

В результаті стрілянини у Шевченківському районі міста Києві загинув охоронець національної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав поранення. Про це повідомляє видання «Інформатор». За інформацією журналістів, у приміщення лотереї забігло приблизно шестеро людей у чорних масках, які почали громити гральні автомати.



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На місці інциденту працюють судмедексперти

В результаті стрілянини у Шевченківському районі міста Києві загинув охоронець національної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав поранення. Про це повідомляє видання «Інформатор».

За інформацією журналістів, у приміщення лотереї забігло приблизно шестеро людей у чорних масках, які почали громити гральні автомати. Коли охоронці застосували газові балончики і гумові кийки, невідомі запалили димові шашки і почали стрілянину.

Після чого вони втекли у сторону вул. Дегтярівська.

«У результаті стрілянини загинув охоронець закладу, який помер за кілька хвилин до приїзду машини швидкої допомоги. Іншого охоронця шпиталізували з пораненням», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина, в результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення, один із них – загинув. Відзначається, що інцидент сталася за адресою вулиця Лагерна, 46/48.