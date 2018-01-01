Вбивство на «Берестейській»: поліція затримала підозрюваного

Крищенко повідомив, що стрілянина біля станції метро «Берестейська» сталася в результаті конфлікту між двома охоронними структурами

Співробітники карного розшуку поліції Києва затримали підозрюваного, який стріляв в чоловіка під час конфлікту на Берестейській. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко. [READ_MORE] Стрілком виявився раніше судимий уродженець Вінницької області. Чоловік мав проблеми з законом за скоєння



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Крищенко повідомив, що стрілянина біля станції метро «Берестейська» сталася в результаті конфлікту між двома охоронними структурами

Співробітники карного розшуку поліції Києва затримали підозрюваного, який стріляв в чоловіка під час конфлікту на Берестейській. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Стрілком виявився раніше судимий уродженець Вінницької області. Чоловік мав проблеми з законом за скоєння крадіжок. Він - працівник приватної охоронної фірми.

«Зараз правопорушника доставили в управління поліції, де з ним працюють слідчі. У підозрюваного вилучено зброю для відстрілу гумовими кулями, яку, ймовірно, використовували під час вбивства», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

Також Крищенко повідомив, що стрілянина біля станції метро «Берестейська» сталася в результаті конфлікту між двома охоронними структурами.

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня, у Києві на вулиці Лагерній у Шевченківському районі сталася стрілянина, в результаті двоє людей отримали вогнепальні поранення, один із них – загинув. Зазначається, що інцидент стався за адресою вулиця Лагерна, 46/48.

У результаті стрілянини у Шевченківському районі Києва загинув охоронецьнаціональної лотереї «Фаворит», ще один охоронець отримав поранення.