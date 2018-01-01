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    Стрілянина у Києві: помер другий поранений

    Зазначається, що обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств
    У Києві помер другий чоловік, якого поранили в перестрілці біля метро Берестейська в Шевченківському районі столиці. Про це повідомило джерело LIGA.net у силових структурах. 29 січня на вулиці Лагерна у Києві застрелили чоловіка. На місце приїхала швидка і 5 екіпажів поліції. Як уточнили у поліції, загинув 35-річний
    • Сьогодні, 16:48
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    29 січня на вулиці Лагерна у Києві сталася стрілянина
    Фото: УНІАН
    29 січня на вулиці Лагерна у Києві сталася стрілянина

    Зазначається, що обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств

    У Києві помер другий чоловік, якого поранили в перестрілці біля метро Берестейська в Шевченківському районі столиці.

    Про це повідомило джерело LIGA.net у силових структурах.

    29 січня на вулиці Лагерна у Києві застрелили чоловіка. На місце приїхала швидка і 5 екіпажів поліції. Як уточнили у поліції, загинув 35-річний працівник однієї з приватних охоронних фірм.

    «Другий поранений, який отримав вогнепальне поранення в живіт, помер в кареті швидкої допомоги»,
    – уточнило джерело.

    Зазначається, що обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств.

    Нагадаємо, працівники поліції затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в Шевченківському районі Києва. Ним виявився 28-річний чоловік з Вінницької області, який також працює в охоронній структурі та раніше був судимий за крадіжки.

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