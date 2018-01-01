Стрілянина у Києві: помер другий поранений
- Сьогодні, 16:48
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Зазначається, що обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств
У Києві помер другий чоловік, якого поранили в перестрілці біля метро Берестейська в Шевченківському районі столиці.
Про це повідомило джерело LIGA.net у силових структурах.
29 січня на вулиці Лагерна у Києві застрелили чоловіка. На місце приїхала швидка і 5 екіпажів поліції. Як уточнили у поліції, загинув 35-річний працівник однієї з приватних охоронних фірм.
«Другий поранений, який отримав вогнепальне поранення в живіт, помер в кареті швидкої допомоги»,
– уточнило джерело.
Зазначається, що обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств.
Нагадаємо, працівники поліції затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в Шевченківському районі Києва. Ним виявився 28-річний чоловік з Вінницької області, який також працює в охоронній структурі та раніше був судимий за крадіжки.