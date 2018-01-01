Стрілянина у Києві: помер другий поранений

Зазначається, що обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств

У Києві помер другий чоловік, якого поранили в перестрілці біля метро Берестейська в Шевченківському районі столиці. Про це повідомило джерело LIGA.net у силових структурах. 29 січня на вулиці Лагерна у Києві застрелили чоловіка. На місце приїхала швидка і 5 екіпажів поліції. Як уточнили у поліції, загинув 35-річний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН 29 січня на вулиці Лагерна у Києві сталася стрілянина

Зазначається, що обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств

У Києві помер другий чоловік, якого поранили в перестрілці біля метро Берестейська в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомило джерело LIGA.net у силових структурах.

29 січня на вулиці Лагерна у Києві застрелили чоловіка. На місце приїхала швидка і 5 екіпажів поліції. Як уточнили у поліції, загинув 35-річний працівник однієї з приватних охоронних фірм.

«Другий поранений, який отримав вогнепальне поранення в живіт, помер в кареті швидкої допомоги»,

– уточнило джерело.

Зазначається, що обидва загиблих були співробітниками одного з приватних охоронних агентств.

Нагадаємо, працівники поліції затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в Шевченківському районі Києва. Ним виявився 28-річний чоловік з Вінницької області, який також працює в охоронній структурі та раніше був судимий за крадіжки.