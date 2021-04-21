Стрілянина по дорожниках: з’явилося відео конфлікту і затримання нападника

Правоохоронці готують підозру нападнику

Чоловіка, який у Печерському районі Києва відкрив вогонь по ремонтній бригаді шляховиків і поранив одного з них, затримали на проспекті Лобановського. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Автомобіль нападника було знайдено на вул. Бастіонній. Зловмисник там пересів з автівки Renault на Volkswagen. Затримали його патрульні поліцейські.

Також з’явилося відео моменту конфлікту між чоловіком і комунальниками.

Нагадаємо, сьогодні дорожники виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду, зокрема, фрезерували старе покриття. Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі Renault. Він розпочав словесний конфлікт, а потім відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря, наступний – по людях. Поранення отримав механізатор фрези.

З місця інциденту нападник втік.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що чоловіка, який стріляв, вже затримали в іншому районі. Прокуратура готує йому підозру.