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    Стрілянина по дорожниках: з’явилося відео конфлікту і затримання нападника

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    Поліцейські затримали нападника на проспекті Лобановського - Стрілянина по дорожниках: з’явилося відео конфлікту і затримання нападника
    Поліцейські затримали нападника на проспекті Лобановського
    Фото: Київ оперативний

    Правоохоронці готують підозру нападнику

    Чоловіка, який у Печерському районі Києва відкрив вогонь по ремонтній бригаді шляховиків і поранив одного з них, затримали на проспекті Лобановського. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Автомобіль нападника було знайдено на вул. Бастіонній. Зловмисник там пересів з автівки Renault на Volkswagen. Затримали його патрульні поліцейські.

    Також з’явилося відео моменту конфлікту між чоловіком і комунальниками.

    Нагадаємо, сьогодні дорожники виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду, зокрема, фрезерували старе покриття. Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі Renault. Він розпочав словесний конфлікт, а потім відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря, наступний – по людях. Поранення отримав механізатор фрези.

    З місця інциденту нападник втік.

    Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що чоловіка, який стріляв, вже затримали в іншому районі. Прокуратура готує йому підозру.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал дороги напад Київавтодор стрілянина
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