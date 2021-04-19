У Рівному під час пограбування у супермаркеті поранили чоловіка (відео)

Стрільба відбулася під час спроби пограбування обмінника валюти

У Рівному ввечері 18 квітня близько 20.00 год у торговому центрі «Новус» на вулиці Гагаріна відбулася перестрілка. Відео з місця події опубліковано в соцмережах.



Стрільба відбулася під час спроби пограбування обмінника валюти, який розташований у торговому центрі.







«У результаті злочинних діянь тілесні ушкодження отримала працівниця пункту, а також покупець супермаркету, який допомагав затримати нападника, отримав вогнепальне поранення ноги», – йдеться в повідомленні поліції Рівненщини.

Правоохоронці вже затримали злочинця, що вчинив стрільбу.

Нагадаємо, на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес».

За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт.

Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти. Водій маршрутки накинувся на нього з ломом.