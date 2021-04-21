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    У Києві невідомий стріляв у ремонтну бригаду дорожників

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    Чоловік, який відкрив вогонь по дорожній бригаді, та автівка, на якій він втік - У Києві невідомий стріляв у ремонтну бригаду дорожників
    Чоловік, який відкрив вогонь по дорожній бригаді, та автівка, на якій він втік
    Фото: Київавтодор

    Поранення отримав працівник Київавтодору

    Сьогодні, 21 квітня, невідомий відкрив вогонь по працівниках комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Дорожники виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду, зокрема, фрезерували старе покриття. Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі Renault. Він розпочав словесний конфлікт, а потім відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря, наступний – по людях.

    Поранення отримав механізатор фрези.

    З місця інциденту нападник втік.

    На місце викликали поліцію і медиків. Нині працівника госпіталізовано.

    У коментарі під дописом «Київавтодору» речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що чоловіка, який стріляв, вже затримали в іншому районі. Прокуратура готує йому підозру.

    Нагадаємо, минулого тижня на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». Водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

    20 квітня в селі Білогородка Бучанського району сталася стрілянина через ревнощі. Чоловік отримав три поранення.

    Теги: дороги ремонт автомобіль Київавтодор стрілянина
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