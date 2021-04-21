Під Києвом ревнощі призвели до стрілянини, є поранені

Правоохоронці розслідують факт стрілянини на ґрунті міжособистісних розбірок

20 квітня в селі Білогородка Бучанського району сталася надзвичайна «романтична» пригода з елементами бойовика. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Рано-вранці до пари закоханих завітав на подвір’я чоловік. На ґрунті ревнощів він спочатку влаштував бійку із суперником, а згодом дістав зі своєї куртки травматичний пістолет, з якого здійснив три постріли, влучивши чоловіку в область потилиці, лівого плеча та правої ноги.

Почувши постріли та крики, на допомогу потерпілому прибігли сусіди, котрі намагалися вирвати пістолет із рук зловмисника. Однак той, вже лежачи на підлозі, здійснив ще один постріл та влучив в ногу рідної сестри потерпілого.

На місце події оперативно прибули правоохоронці відділення поліції №4 (с. Капітанівка) Бучанського районного управління поліції та затримали зловмисника, вилучивши у «стрілка» зброю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, минулого тижня на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». Водій автівки дістав зброю та почав стріляти.