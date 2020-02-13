Стрілянина у Києві: у поліції розповіли подробиці

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У Києві спецназ поліції влаштував погоню зі стріляниною в спробі зловити озброєного іноземця

У Києві спецназівці під час погоні за збройним іноземцем відкрили стрілянину по колесах автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час відпрацювання території Дніпровського району працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль на Броварському проспекті для перевірки документів. У салоні машини був помічений предмет, схожий на пістолет.

Водій кинувся тікати на своєму автомобілі. У цей момент спецназівець застрибнув у машину правопорушника і намагався його зупинити.

Наряд поліції почав переслідувати водія-втікача, попередивши про стрілянину з табельної зброї. Зловмисник не реагував на вимоги поліцейських, тому спецназівці зробили кілька пострілів по колесах автомобіля. Втікач був зупинений на мосту Метро. Ним виявився громадянин іншої держави, 1981 року народження.

В результаті застосування зброї ніхто не постраждав. Для з'ясування всіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

З правопорушником проводять першочергові слідчі дії. У салоні експерти виявили предмет, схожий на пістолет, який надалі відправлять на експертизу.