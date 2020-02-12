У Київводоканалі розповіли, скільки каналізаційних люків викрадено за минулий рік



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Відкритий колодязь може стати причиною серйозних травм пішоходів

За останні роки тенденція до крадіжок каналізаційних люків значно зменшилась

За 2019 рік у столиці було викрадено 18 кришок з каналізаційних колодязів Київводоканалу, при цьому найбільше випадків зафіксовано в Подільському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Вартість одного люка залежить від його типу і приблизно складає від 1,2 тис. до 3,8 тисяч гривень. Таким чином за 2019 рік через крадіжку кришок каналізаційних колодязів підприємство понесло збитків на 67 тисяч гривень. Всього за минулий рік було замінено 402 кришки каналізаційних колодязів на суму більше мільйона гривень.

Водночас у компанії зазначили, що за останні роки тенденція до крадіжок каналізаційних люків значно зменшилась. Для порівняння: у 2018 році з каналізаційних колодязів незаконно зняли 41 кришку, у 2016 році – 147, а в 2008-му число вкрадених люків сягало 693.

«Однак, навіть один відкритий колодязь може стати причиною серйозних травм пішоходів, особливо дітей. У відкритий колодязь можуть впасти тварини, а якщо туди потрапить колесо автомобіля, це може призвести до аварійної ситуації, травмування водія та пасажирів», - зазначили у Київводоканалі.

Комунальники просять при виявленні відкритого каналізаційного чи водопровідного колодязя повідомляти про це до диспетчерської Київводоканалу за номерами: 15-81 або (044) 200-73-01.

«Наші працівники також регулярно обстежують колодязі за встановленим графіком. При виявленні крадіжки люка вони викликають на місце злочину поліцію. Відкритий колодязь одразу ж накривають новою кришкою, або, за її відсутності, підручними матеріалами», - розповіли у Київводоканалі.

За крадіжку кришки люка за ст. 185 Кримінального Кодексу України в залежності від розміру завданої шкоди для злодіїв передбачене покарання – від штрафів, громадських чи виправних робіт, арешту до позбавленням волі на строк до трьох років.

Крім того, відповідальність несуть і власники та працівники пунктів прийому металобрухту. В разі виявлення у таких точках контролюючими органами оснащення оглядових колодязів (кришок люків, металевих східців та інших деталей) чи устаткування пожежних гідрантів, їх працівникам загрожує кримінальне покарання передбачене ст. 198 КК: арешт на строк до шести місяців або обмеженням чи позбавленням волі на строк до трьох років, адже таке обладнання вважається майном, здобутим злочинним шляхом, а дії працівників пункту – збутом викраденого.