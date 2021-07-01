Створено онлайн-платформу з обговорення розвитку Києва до 2035 року

Кияни можуть долучитися до розробки проєкту Стратегії міста до 2035 року

Публічні обговорення ідей, запропонованих киянами, відбудуться 7-8 липня

У рамках інформаційно-комунікаційної кампанії створена онлайн-платформа з презентації та обговорення довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку Києва до 2035 року – kyiv-strategy2035.com.ua. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Наприкінці травня 2021 року КМДА оголосила про початок збору ідей та пропозицій щодо довгострокових пріоритетів, цілей та стратегій розвитку Києва. Ініціатива має на меті створити платформу відкритого діалогу між КМДА та активними киянами для впровадження змін, спрямованих на перетворення столиці в комфортне і безпечне місто, яке стрімко розвивається. До кампанії вже долучилися представники бізнесу, громадських організацій, освітніх установ, студенти та пересічні містяни.

Публічні обговорення ідей, запропонованих киянами, відбудуться вже 7-8 липня.

Створена онлайн-платформа буде інформувати громадськість про всі етапи реалізації інформаційно-комунікаційної кампанії з презентації та обговорення довгострокових пріоритетів, цілей і завдань розвитку Києва. Сайт буде регулярно наповнюватися актуальною інформацією і новинами про заходи та перебіг кампанії.

Онлайн-платформа також має форму для подачі пропозицій та ідей щодо Стратегії розвитку Києва.

У КМДА зазначили, що для міської влади важливо інформувати широку аудиторію та всіх небайдужих киян, які долучаються до розробки проєкту Стратегії Києва 2035, про події, що відбуваються в рамках кампанії. Саме для цього і була створена онлайн-платформа. Вона також дає можливість отримати пропозиції від мешканців столиці, зворотній зв’язок та проводити онлайн трансляцію публічних обговорень, онлайн-засідань фокус-груп і круглих столів – переконані в Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

Раніше повідомлялося, що Фонд підтримки інновацій Social Investment Fund за підтримки Київської міської ради оголосив набір команд на безкоштовну онлайн-програму City Boost із підприємництва для стартапів, метою яких буде благоустрій та розвиток міста.