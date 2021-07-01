У Києві з’явиться меморіальна дошка на честь Богдана Ступки

Меморіальну дошку на честь видатного українського актора театру і кіно встановлять на фасаді будинку, де він жив

Комісія з питань встановлення пам’ятних знаків підтримала встановлення восьми меморіальних дошок, які присвячені видатним мешканцям Києва. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Так, комісія підтримала звернення благодійної організації «Благодійний фонд «Богдана Ступки» щодо встановлення меморіальної дошки на честь видатного українського актора театру і кіно, Героя України Богдана Ступки на фасаді будинку, де він жив, – на вулиці Заньковецькій, 3/1.

Згідно з рішенням комісії, було підтримано звернення громадської організації «Терен-Схід» щодо встановлення меморіальної дошки на честь учасника бойових дій, добровольця, який загинув на сході країни, Ігоря Бєлошицького на фасаді будинку, де він жив – на вулиці Маршала Малиновського, 3.

Нова меморіальна дошка на честь українського письменника, прозаїка, поета та педагога Григора Тютюнника з’явиться на фасаді будинку, де він жив із 1967 до 1980 року, – на вулиці Миколи Раєвського, 28.

На вул. Ентузіастів, 15 буде встановлено меморіальну дошку на честь заслуженого майстра спорту та заслуженого тренера України з парашутного спорту Олександри Хмельницької на фасаді будинку, де вона жила.

Комісія також підтримала звернення Міністерства оборони України щодо встановлення меморіальної дошки на честь військового та державного діяча, мецената Георгія Кіроянца на фасаді будинку на вулиці Генерала Алмазова, 14.

Меморіальна дошка на честь українського літературознавця, критика, письменника, перекладача, доктора філологічних наук Олексія Засенка буде встановлена на фасаді будинку, де він жив, – на вулиці Великій Васильківській, 6.

За адресою вул. Олеся Гончара, 52 з’являться нові меморіальні дошки на честь народної артистки Елеонори Пірадової та поета, письменника-мариніста Тендюка Леоніда Михайловича.

Комісія також підтримала звернення Аташату з економічних та торгових питань Республіки Перу в Україні щодо встановлення пам’ятного знаку на честь президента Перу, борця за права людини Рамона Кастилії на зеленій зоні на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Раніше на масштабному муралі на станції метро «Осокорки» з'явилося зображення видатного українського актора Богдана Ступки.

Нагадаємо, Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в смт Куликів. Видатний актор і лауреат Шевченківської премії помер 22 липня 2012 року. Герой України похований на центральній алеї Байкового цвинтаря.