Виключення старовинної садиби на Подолі з реєстру пам’яток оскаржено у Верховному Суді

«Садиба міська», що розташована на вул. Хорива у Подільському районі столиці, має високу автентичність як важливий елемент садибної забудови Подолу XIX століття

Прокуратура через суд оскаржила судові рішення про виключення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки архітектури «Садиба купця Дмитрієва»

Київська міська прокуратура оскаржила до Верховного Суду рішення судів попередніх інстанцій, якими пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення – комплекс будівель «Садиба міська купця Дмитрієва Й.М.» - виключено з Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, «Садиба міська», що розташована на вул. Хорива у Подільському районі столиці має високу автентичність як важливий елемент садибної забудови Подолу XIX століття, а також цінна як об’єкт, що зберіг свою історичну парцелярію, поєднувала в собі житлові, промислові та торгівельні функції, що було характерним для історичного середовища Подолу.

До того ж комплекс будівель збудовано за проектом відомого архітектора XIX століття О. Кривошеєва.

Однак за позовом комерційної структури – власника вказаного комплексу «Садибу міську» на підставі рішень судів першої та другої інстанції виключено з Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями судів, з метою захисту інтересів держави Київською міською прокуратурою оскаржено їх до Верховного Суду.

Як повідомлялося, забудовники почали знищення останнього старовинного будинку на Микільському провулку, 7 на столичному Печерську.

До слова, нещодавно депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві ТОВ «Грааль».

Під будівлею «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві представники забудовника зрізали 30-річний виноград, який обплітав фасад.