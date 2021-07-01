Запуск е-квитка в повному обсязі в Києві відклали до 2023 року. Мерія пояснила причину

За час існування електронного квитка міська влада технологічно адаптувала до системи е-квитка 100% мережі комунального транспорту

Електронний квиток продовжує працювати для киян в усіх видах комунального громадського транспорту столиці. Запуск автоматизованої системи обліку проїзду для всіх пасажирів, включаючи іногородніх пільговиків, відклали на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За час існування електронного квитка міська влада технологічно адаптувала до системи е-квитка 100% мережі комунального транспорту: 1326 одиниць наземного транспорту та 359 турнікетів у метро. Створено понад 4000 місць продажу е-квитка. А в застосунку «Київ Цифровий» завжди можна поповнити свою транспортну карту, або придбати разовий QR-квиток для себе чи друга.

«Розпорядження про перенесення впровадження системи в повному обсязі, що було підписане 25 червня, пов’язане виключно з неспроможністю Міністерства соціальної політики України забезпечити компенсацію пільгового проїзду відповідним категоріям пасажирів-громадян, які не зареєстровані в Києві. На розв’язання цього питання Міністерству знадобиться ще півтора року», – йдеться в повідомленні КМДА.

Столична влада зазначила, що пільговики-кияни можуть користуватися пільгами в міському транспорті в повному обсязі.

Сьогодні «Картка киянина» є єдиним механізмом, що дає можливість фактично зафіксувати, скільки пасажирів скористалися пільгою на проїзд. Таким чином, на підставі цих даних перевізники зможуть отримувати з міського бюджету повну компенсацію за перевезення пільговиків-киян.

У КМДА нагадали, що отримати картку киянина пільговики можуть у будь-якому відділенні «Ощадбанку» міста Києва. Для цього потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує пільговий статус. Після цього необхідно активувати соціальний транспортний додаток в Управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або в Департаменті соціальної політики.

Для пільговиків отримання муніципальної картки «Картка киянина» є безкоштовним.

Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.