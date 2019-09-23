Суд дозволив забудовнику зводити 32-поверховий житловий комплекс на Протасовому яру в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що Держархбудінспекція не надала обґрунтувань свого рішення про припинення забудови

Окружний адміністративний суд Києва дозволив компанії «Дайтона Груп» зводити 32-поверховий житловий комплекс на Протасовому яру в Києві, скасувавши розпорядження Державної архітектурно-будівельної інспекції про зупинення будівельних робіт на вулиці Амосова. Про це сказано в матеріалах суду.

Також було скасовано припис інспекції про усунення забудовником порушень законодавства при проведенні будівництва та накладення штрафу на компанію «Архітектурне бюро «Алюр», яка також причетна до будівництва.

Під час розгляду справи суд дійшов висновку, що Держархбудінспекція не надала обґрунтувань свого рішення про припинення забудови.

«Дяйтона Груп» є замовником будівництва ЖК «Турбійон» на вул. Амосова та вул. Протасов Яр.

На ділянці площею 2,79 га передбачено зведення трьох 32-поверхових будинків на 817 квартир.

Також передбачено облаштування багаторівневого наземного паркінгу на 1 200 місць.

Орієнтовна дата введення житлового комплексу в експлуатацію - 3 квартал 2021 року.

Як повідомлялось, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив, що будь-яке будівництво в історичній частині Києва без дозволу Міністерства культури є незаконним.

Джерело: Українські новини