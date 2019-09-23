Будівництво в історичній частині Києва без дозволу Мінкультури незаконно, - Верховний Суд



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Верховний Суд розглянув скаргу Мінкультури на дії ТОВ «Фін-Інвест Менеджемент», яке будує ЖК Edeldorf на вул. Старонаводницькій, 42-44 в історичному ареалі Києва

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду ухвалив, що будь-яке будівництво в історичній частині Києва без дозволу Міністерства культури є незаконним. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду і постанові від 21 серпня.

Верховний Суд розглянув скаргу Мінкультури на дії ТОВ «Фін-Інвест Менеджемент», яке будує житловий комплекс Edeldorf на вул. Старонаводницькій, 42-44 в історичному ареалі Києва в безпосередній близькості від Зверинецького кладовища і Києво-Печерської лаври.

Окружний адмінсуд Києва та Шостий апеляційний адмінсуд стали на сторону забудовника і визнали незаконним розпорядження Мінкультури з липня 2018 року зі вимогою зупинити будівництво як таке, що порушує закон «Про охорону культурної спадщини».

Суди попередніх інстанцій вирішили, що це розпорядження міністерство видало незаконно, оскільки не попередило забудовника про проведення огляду місця будівництва і не задокументовало сам процес перевірки.

Верховний Суд став на сторону Мінкультури і зазначив, що об'єкт будівництва по вул. Старонаводницькій, 42-44 розташований в безпосередній близькості від охоронної (буферної) зони об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - ансамблю Києво-Печерської Лаври і знаходиться в межах Центрального історичного ареалу.

У базі Мінкультури відсутній дозвіл на початок будівельних робіт на цій ділянці.

Верховний Суд вирішив, що, здійснюючи огляд будівництва, Мінкультури фактично не здійснювало заходів державного контролю, оскільки не знаходилося на території будівництва, не здійснювало перевірку суб'єкта містобудівної діяльності, а тільки проводило охоронні заходи шляхом проведення візуального огляду і перевірки електронної бази даних.

Колегія суддів також врахувала історико-культурну цінність ансамблю Києво-Печерської Лаври, в безпосередній близькості від охоронної (буферної) зони якого знаходиться земельна ділянка, на якій планується будівництво.

Тому в цьому спорі, на думку суду, індивідуальне право (інтерес), яке виражається в гарантованому частиною першою статті 42 Конституції праві на підприємницьку діяльність, протиставляється публічному інтересу, який виражається в збереженні та охороні історико-культурної спадщини світового значення.

В результаті Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та задовольнив скаргу Мінкультури, заборонивши будівництво.

Правові позиції Верховного Суду є обов'язковими для всіх судів України.

Як повідомлялось, мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко ініціює розгляд Київською міською радою питання про мораторій на нове будівництво і реконструкцію будівель зі зміною зовнішніх геометричних форм в Києві до 2020 року в зв'язку з інвентаризацією об'єктів нового будівництва.

Джерело: Українські новини