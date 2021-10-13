  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Суд повернув громаді Києва ділянку на березі Дніпра, яку ділки захопили для намиву піску

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Товариство захопило ділянку на березі Дніпра&nbsp;для намиву та складування піску - Суд повернув громаді Києва ділянку на березі Дніпра, яку ділки захопили для намиву піску
    Товариство захопило ділянку на березі Дніпра для намиву та складування піску
    Фото з відкритих джерел

    Товариство незаконно зайняло ділянку площею 17 га та вартістю понад 650 млн грн

    Київська міська прокурора у судовому порядку повернула територіальній громаді міста земельну ділянку водного фонду у Голосіївському районі столиці площею 17 га та вартістю 651 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Так, прокуратурою встановлено факт незаконного зайняття та використання товариством земельної ділянки для намиву та складування піску, а також для розміщення будівель та споруд промислової бази без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

    Суд погодився з доводами прокурора та своїм рішенням задовольнив позов прокурора, зобов’язав товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку водного фонду, звільнивши від будівель і споруд.

    Нагадаємо, нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва.

    Незабаром у столиці планують створити реєстр внутрішніх водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку.

    Теги: прокуратура Київ суд земля річка Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд повернув громаді Києва ділянку на березі Дніпра, яку ділки захопили для намиву піску