Суд повернув громаді Києва ділянку на березі Дніпра, яку ділки захопили для намиву піску

Товариство захопило ділянку на березі Дніпра для намиву та складування піску

Товариство незаконно зайняло ділянку площею 17 га та вартістю понад 650 млн грн

Київська міська прокурора у судовому порядку повернула територіальній громаді міста земельну ділянку водного фонду у Голосіївському районі столиці площею 17 га та вартістю 651 млн грн. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, прокуратурою встановлено факт незаконного зайняття та використання товариством земельної ділянки для намиву та складування піску, а також для розміщення будівель та споруд промислової бази без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

Суд погодився з доводами прокурора та своїм рішенням задовольнив позов прокурора, зобов’язав товариство повернути територіальній громаді земельну ділянку водного фонду, звільнивши від будівель і споруд.

Нагадаємо, нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва.

Незабаром у столиці планують створити реєстр внутрішніх водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку.