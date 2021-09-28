У Києві з’явиться публічний реєстр водних об’єктів

Сьогодні нижній каскад Совських ставків – це територія колишнього радгоспу «Совки» з вирощування риби

Столиця має понад 430 водних об'єктів, але з них на балансі «Плесо» перебувають лише понад 100 об’єктів

Незабаром у столиці планують створити реєстр внутрішніх водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку. Такий проєкт рішення було підтримано 28 вересня під час засідання постійної комісії з питань екологічної політики.

За словами депутатки Київської міської ради, членкині постійної комісії з питань екологічної політики Юлії Лимар, проєктом рішення передбачено створення інформаційної геопросторової бази, яка забезпечить ведення реєстру внутрішніх водних об'єктів у інформаційно-аналітичній системі «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва».

Депутатка Київської міської ради Юлія Лимар

«Створення реєстру водних об’єктів допоможе упорядкувати та захистити їх, адже громада повинна знати, хто і як розпоряджається її майном. У результаті виконання даного рішення мають створити програмний модуль з можливістю загального перегляду відповідної інформації з картографічним відображенням об’єктів, їх характеристик, перелік проведених чи запланованих робіт, паспортів, водоохороних зон, розміщених об’єктів нерухомості та виявлених порушень», – зазначила Юлія Лимар.

У Києві понад 430 водних об'єктів – 129 озера, 102 ставки, 43 штучні водойми, дев'ять річок, 28 струмків. Але з них на балансі КП «Плесо» перебувають лише понад 100 об’єктів.

Зазначимо також, що за ініціативи депутатки Юлії Лимар, у столиці будуть фінансуватися обстеження і лікування усіх понад 100 ботанічних пам‘яток природи, які знаходяться на балансі «Київзеленбуду». Йдеться про рослини, чий вік понад сто, а часом і понад 400 років.

Також нагадаємо, що столичне озеро Мартишів стане ландшафтним заказником.

Як повідомлялося, влада столиці зацікавлена створити великий екопарк на Совських ставках. КО «Київзеленбуд» подало до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на створення екопарку.

Зазначимо, що нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва.