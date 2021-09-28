  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві з’явиться публічний реєстр водних об’єктів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні нижній каскад Совських ставків&nbsp;&ndash; це територія колишнього радгоспу &laquo;Совки&raquo; з вирощування риби - У Києві з’явиться публічний реєстр водних об’єктів
    Сьогодні нижній каскад Совських ставків – це територія колишнього радгоспу «Совки» з вирощування риби
    фото: Вечірній Київ

    Столиця має понад 430 водних об'єктів, але з них на балансі «Плесо» перебувають лише понад 100 об’єктів

    Незабаром у столиці планують створити реєстр внутрішніх водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку. Такий проєкт рішення було підтримано 28 вересня під час засідання постійної комісії з питань екологічної політики.

    За словами депутатки Київської міської ради, членкині постійної комісії з питань екологічної політики Юлії Лимар, проєктом рішення передбачено створення інформаційної геопросторової бази, яка забезпечить ведення реєстру внутрішніх водних об'єктів у інформаційно-аналітичній системі «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва».

    Депутатка Київської міської ради Юлія Лимар
    Депутатка Київської міської ради Юлія Лимар

    «Створення реєстру водних об’єктів допоможе упорядкувати та захистити їх, адже громада повинна знати, хто і як розпоряджається її майном. У результаті виконання даного рішення мають створити програмний модуль з можливістю загального перегляду відповідної інформації з картографічним відображенням об’єктів, їх характеристик, перелік проведених чи запланованих робіт, паспортів, водоохороних зон, розміщених об’єктів нерухомості та виявлених порушень», – зазначила Юлія Лимар.

    У Києві понад 430 водних об'єктів – 129 озера, 102 ставки, 43 штучні водойми, дев'ять річок, 28 струмків. Але з них на балансі КП «Плесо» перебувають лише понад 100 об’єктів.

    Зазначимо також, що за ініціативи депутатки Юлії Лимар, у столиці будуть фінансуватися обстеження і лікування усіх понад 100 ботанічних пам‘яток природи, які знаходяться на балансі «Київзеленбуду». Йдеться про рослини, чий вік понад сто, а часом і понад 400 років.

    Також нагадаємо, що столичне озеро Мартишів стане ландшафтним заказником.

    Як повідомлялося, влада столиці зацікавлена створити великий екопарк на Совських ставках. КО «Київзеленбуд» подало до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на створення екопарку.

    Зазначимо, що нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва.

    Читайте також: У Києві створять реєстр внутрішніх водних об'єктів, пляжів і зон відпочинку
    Теги: екологія Київ Київрада водойма річка рослини Юлія Лимар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві з’явиться публічний реєстр водних об’єктів