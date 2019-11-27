Суд призначив дату розгляду справи щодо вбивства байкера у Києві



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14 травня 2019 року підозрюваний, який мав перебувати у міській психоневрологічній лікарні закритого типу у Глевасі Київської області, був затриманий правоохоронцями у кінотеатрі

Арешт підозрюваного продовжено на два місяці

26 листопада Дарницький районний суд Києва на засіданні призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за фактом вбивства мотоцикліста на Харківському шосе. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, на засіданні суд за клопотанням прокурора продовжив підозрюваному строк тримання під вартою ще на 2 місяці, попри клопотання сторони захисту про домашній арешт.

Наступне засідання відбудеться 5 грудня 2019 року о 13:00.

Нагадаємо, 8 листопада Київською місцевою прокуратурою №2 було скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який підозрюється в умисному вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе.

Згідно з матеріалами слідства, 24 травня 2017 року в результаті конфлікту на дорозі підозрюваний здійснив кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті, та зник з місця скоєння злочину. Поранений чоловік від отриманих травм помер. Без батька залишилися двоє дітей.

За результатами досудового слідства дії підозрюваного кваліфіковані за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Окрім цього, зловмиснику інкримінується додатковий епізод за ч. 4 ст. 296 КК України, а саме хуліганство, вчинене із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. У 2016 році підозрюваний, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптовий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.

Обвинувальний акт за вказаними фактами скеровано до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.

Зазначимо, що на даний час у Дарницькому районному суді міста Києва триває судовий розгляд ще одного обвинувального акту відносно цієї ж особи за фактом здійснення систематичних втеч зі спеціалізованого лікувального закладу, а також за фактами придбання і зберігання у палаті психіатричної лікарні наркотичних речовин.

Нагадаємо, 14 травня цього року підозрюваний, який мав перебувати у міській психоневрологічній лікарні закритого типу у Глевасі Київської області, був затриманий правоохоронцями у кінотеатрі.