Молодика, підозрюваного у вбивстві байкера, поміщено до СІЗО



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Фото: Прокуратура Києва

Прокуратура клопотала про зміну підозрюваному запобіжного заходу з поміщення до психіатричного закладу на тримання під варту

У п’ятницю, 4 жовтня, Дарницький районний суд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №2 та змінив чоловіку, підозрюваному в умисному вбивстві байкера, запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під варту у слідчому ізоляторі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Вказаний чоловік підозрюється у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе у травні 2017 року. За рішенням суду та на підставі судово-психіатричної експертизи майже 2 роки він перебував у психіатричному закладі у Глевасі на Київщині.

Однак, як встановлено прокуратурою, перебуваючи у лікарні, підозрюваний неодноразово самовільно залишав медичний заклад та під час чергової втечі, яка мала місце 14.05.2019, був затриманий в одному з торгівельних центрів Васильківського району Київської області.

У зв’язку з цим, прокуратурою було ініційовано проведення ще однієї судово-психіатричної експертизи, результати якої засвідчили, що на теперішній час підозрюваний будь-якими психічним захворюванням не страждає.

Зважаючи на це, прокуратура подала до суду клопотання з проханням змінити підозрюваному запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під варту, а також припинити провадження про застосування відносно нього примусових заходів медичного характеру та направити матеріали кримінального провадження в прокуратуру для складання обвинувального акту.

За результатами засідання клопотання прокурора задоволено повністю.

Нагадаємо, 24 травня 2017 року на Харківському шосе у Києві чоловік розстріляв молодого чоловіка-байкера, 1981 р.н., який рухався на мотоциклі, що привело до смерті останнього. Без батька залишилися двоє дітей.

Чоловіку, якого затримали за підозрою у вчиненні цього злочину, суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Однак у подальшому, на підставі результатів судово-психіатричної експертизи, запобіжний захід було змінено на поміщення до психіатричного закладу до вирішення питання про застосування відносно нього примусових заходів медичного характеру.

14 травня Дмитро Слепченко, який мав перебувати у міській психоневрологічній лікарні закритого типу у Глевасі Київської області, був затриманий правоохоронцями у кінотеатрі.