Справу вбивці байкера у Києві направлено до суду



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4 жовтня 2019 року Дарницький районний суд Києва змінив підозрюваному запобіжний захід Фото: прокуратура Києва

Щодо молодика відкрито три кримінальних провадження

Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який підозрюється в умисному вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, 24 травня 2017 року в результаті конфлікту на дорозі підозрюваний здійснив кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті, та зник з місця скоєння злочину. Поранений чоловік від отриманих травм помер. Без батька залишилися двоє дітей.

За результатами досудового слідства дії підозрюваного кваліфіковані за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Окрім цього, зловмиснику інкримінується додатковий епізод за ч. 4 ст. 296 КК України, а саме хуліганство, вчинене із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. У 2016 році підозрюваний, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптовий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.

Обвинувальний акт за вказаними фактами скеровано до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.

Зазначимо, що на даний час у Дарницькому районному суді міста Києва триває судовий розгляд ще одного обвинувального акту відносно цієї ж особи за фактом здійснення систематичних втеч зі спеціалізованого лікувального закладу, а також за фактами придбання і зберігання у палаті психіатричної лікарні наркотичних речовин.

Нагадаємо, 14 травня цього року підозрюваний, який мав перебувати у міській психоневрологічній лікарні закритого типу у Глевасі Київської області, був затриманий правоохоронцями у кінотеатрі.

Зважаючи на це, після призначення до розгляду обвинувального акту за фактом вбивства мотоцикліста, стороною обвинувачення буде ініційовано питання об’єднання вказаних кримінальних проваджень, оскільки у вчиненні усіх кримінальних правопорушень обвинувачується одна особа.

Нагадаємо, 4 жовтня 2019 року Дарницький районний суд Києва за клопотанням Київської місцевої прокуратури №2 змінив підозрюваному запобіжний захід з поміщення до психіатричного закладу на тримання під вартою у слідчому ізоляторі.