Оголошено підозру працівникам психлікарні, які сприяли втечам підозрюваного у вбивстві байкера



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Під час чергової втечі 14 травня 2019 року правоохоронці затримали підозрюваного

З лютого 2019 року по травень 2019 року за сприяння медперсоналу підозрюваний 11 разів залишав лікарню, повертаючись тільки на ніч

Прокурорами Київської місцевої прокуратури №2 оголошено підозру двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3, які сприяли систематичним втечам з медичного закладу підозрюваного у вбивстві мотоцикліста, вчиненого у травні 2017 року у Києві. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«У ході досудового слідства встановлено, що підозрюваний, який за рішенням суду був поміщений до Київської психоневрологічної лікарні №3, усвідомлюючи, що йому заборонено покидати територію спеціалізованого лікувального закладу, схилив лікаря-психіатра та в.о. старшої медсестри сприяти йому у вчиненні систематичних втеч зі лікувального закладу. Згідно домовленостей, вказані медпрацівники в обумовлений час відчиняли підозрюваному двері відділення та не повідомляли про факти його втечі правоохоронні органи», - розповіли в прокуратурі.

Установлено, що з лютого 2019 року по травень 2019 року за сприяння медперсоналу підозрюваний 11 разів залишав лікарню, повертаючись тільки на ніч.

У ході чергової втечі, яка мала місце 14 травня, правоохоронці затримали підозрюваного в одному з ТЦ Васильківського району Київщини під час перегляду фільму у кінотеатрі. У ході обшуку у палаті підозрюваного виявили алкоголь, мобільні телефони та наркотичні речовини.

24 липня 2019 року за результатами розслідування лікарю-психіатру та в.о. старшої медсестри повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ст.394 КК України (пособництво у втечі із спеціалізованого лікувального закладу) та ч.3 ст. 382 КК України (умисне невиконання ухвал суду, що набрали законної сили, що заподіяло істотну шкоду державним та громадським інтересам).

У свою чергу втікачу оголошено про підозру за ст. 394 (втеча із спеціалізованого лікувального закладу, вчинене повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (підбурювання до умисного невиконання ухвал суду, що набрали законної сили, що заподіяло істотну шкоду державним та громадським інтересам) та ч.1 ст.309 КК України (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту).

За клопотанням прокуратури відносно втікача проведено судово-психіатричну експертизу, згідно з якою він є осудним та не потребує лікування.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 24 травня 2017 року на Харківському шосе у Києві чоловік розстріляв молодого чоловіка-байкера, 1981 р.н., який рухався на мотоциклі, що привело до смерті останнього. Без батька залишилися двоє дітей.

Чоловіку, якого затримали за підозрою у вчиненні цього злочину, суд обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Однак у подальшому, на підставі результатів судово-психіатричної експертизи, запобіжний захід було змінено на поміщення до психіатричного закладу до вирішення питання про застосування відносно нього примусових заходів медичного характеру.

14 травня Дмитро Слепченко, який мав перебувати у міській психоневрологічній лікарні закритого типу у Глевасі Київської області, був затриманий правоохоронцями у кінотеатрі.