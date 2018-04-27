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    Суд у справі Бубенчика перенесено через депутатів

    У засіданні суду оголошено перерву до 17 травня
    Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 17 травня у судовому засіданні з обрання запобіжного заходу активісту Майдану Івану Бубенчику, який підозрюється у вбивстві двох міліціонерів 20 лютого 2014 року. Це пов’язано з неявкою групи народних депутатів, серед яких Володимир Парасюк, Семен Семенченко
    • 27 Квiтня, 17:27
    • Розсилка
    Іван Бубенчик
    Іван Бубенчик

    У засіданні суду оголошено перерву до 17 травня

    Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 17 травня у судовому засіданні з обрання запобіжного заходу активісту Майдану Івану Бубенчику, який підозрюється у вбивстві двох міліціонерів 20 лютого 2014 року.

    Це пов’язано з неявкою групи народних депутатів, серед яких Володимир Парасюк, Семен Семенченко у судове засідання. Варто зазначити, що вказані особи виявили бажання взяти Бубенчика на поруки і мали особисто надати суду свої пояснення та засвідчити свої обов’язки.

    «У судовому засіданні оголошується перерва до 17 травня 16:00», — сказав слідчий суддя Олексій Смірнов.

    Зазначимо, суд був змушений оголошувати перерву в засіданні та починати заново заслуховувати сторони через збій у звукозаписувальній системі.

    Збій стався через те, що оператор одного з телеканалів випадково вимкнув з розетки кабель живлення. Після цього в засіданні було оголошено 10-хвилинну перерву, яка затяглась майже на півтори години.

    Нагадаємо, Бубенчика, який розповів журналістам, що стріляв по «Чорній роті» Беркуту під час Майдану, затримали на кордоні з Польщею 3 квітня. Йому інкримінували вбивство на Майдані двох працівників МВС. 

    Пізніше начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Бубенчика затримали на кордоні через численні неявки на допит та вручили підозру у вбивстві беркутівців під час Революції гідності. 

    Генпрокурор Юрій Луценко вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика.

    Генпрокуратура зняла з Бубенчика підозру в умисному вбивстві і відкликала клопотання про арешт.

    Пізніше ГПУ подала нове клопотання до суду про обрання запобіжного заходу активісту Євромайдану Івану Бубенчику. 

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    Джерело: УНН

    суд Революція Гідності Генпрокуратура вбивство арешт
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