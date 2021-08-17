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    Суд виніс вирок фотографу, що примушував дитину до створення порнографії

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    38-річний фотограф створював дитячий порноконтент - Суд виніс вирок фотографу, що примушував дитину до створення порнографії

    38-річний фотограф створював дитячий порноконтент

    Фото: Київська міська прокуратура

    Під час суду обвинувачений повністю визнав вину

    Деснянський районній суд Києва оголосив обвинувальний вирок фотографу, який примушував 9-річну дівчинку до створення порнографічних фото. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Як повідомлялось, у квітні 2021 року 38-річний фотограф вчинив розпусні дії відносно 9-річної дівчинки, при цьому змусив останню до створення дитячої порнографії та зберігав фото та відео дитячої порнографії.

    За результатами досудового розслідування, обвинувальний акт за ч.2 ст. 156 , ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України було скеровано до Деснянського районного суду Києва.

    Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину у вчиненні кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, та погодився на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку.

    Вироком Деснянського районного суду Києва зловмисника засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися виховною, педагогічною, викладацькою діяльністю строком на 3 роки.

    Крім того, інформація щодо засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

    У 2021 році Кримінальний кодекс України доповнено статтею 301-1, якою суттєво посилено кримінальну відповідальність за створення та розповсюдження дитячої порнографії, а також запроваджено відповідальність за зберігання таких матеріалів.

    Як повідомлялося, на Київщині перед судом постане скандально відомий фотограф, який підозрюється в тому, що вчиняв розпусні дії та ґвалтував неповнолітніх та малолітніх дівчат.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал фотограф діти педофіл
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    Суд виніс вирок фотографу, що примушував дитину до створення порнографії