Суд виніс вирок фотографу, що примушував дитину до створення порнографії

Під час суду обвинувачений повністю визнав вину

Деснянський районній суд Києва оголосив обвинувальний вирок фотографу, який примушував 9-річну дівчинку до створення порнографічних фото. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялось, у квітні 2021 року 38-річний фотограф вчинив розпусні дії відносно 9-річної дівчинки, при цьому змусив останню до створення дитячої порнографії та зберігав фото та відео дитячої порнографії.

За результатами досудового розслідування, обвинувальний акт за ч.2 ст. 156 , ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України було скеровано до Деснянського районного суду Києва.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину у вчиненні кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються, та погодився на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку.

Вироком Деснянського районного суду Києва зловмисника засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися виховною, педагогічною, викладацькою діяльністю строком на 3 роки.

Крім того, інформація щодо засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

У 2021 році Кримінальний кодекс України доповнено статтею 301-1, якою суттєво посилено кримінальну відповідальність за створення та розповсюдження дитячої порнографії, а також запроваджено відповідальність за зберігання таких матеріалів.

Як повідомлялося, на Київщині перед судом постане скандально відомий фотограф, який підозрюється в тому, що вчиняв розпусні дії та ґвалтував неповнолітніх та малолітніх дівчат.